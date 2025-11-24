Klima-Szenarien: Was die Erderwärmung bei 2,8 Grad bedeutet

Wenn man sich fragt, wie die Erde unter dem Einfluss des Klimawandels bereits in ein paar Jahren aussehen könnte, kann man auch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Das sagen jedenfalls Paläontolog:innen um Margret Steinthorsdottir vom Schwedischen Museum für Naturgeschichte in Stockholm. In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2020 heißt es: „Unsere Studie legt nahe, dass bereits ab dem Jahr 2030 ein Klima wie im Pliozän [vor 2,5 bis 5 Millionen Jahren] vorherrschen wird und auch unter den Annahmen einer Stabilisierung des Klimas bestehen bleibt.“ Steigen die Treibhausgase weiter, müsste man die Klimazeituhr um etwa 50 Millionen Jahre zurückdrehen, so die Autorin. Damals waren Antarktis und Nordpolregion bewaldet, die Saurier schon lange ausgestorben und die Menschwerdung noch 47 Millionen Jahre entfernt.

Dieser Blick ist interessant und macht zudem die jüngsten Projektionen ein Stück weiter vorstellbar, die der jüngste Emissions Gap Report der UNEP, dem Umweltprogramm der UN, der Weltklimarat IPCC und die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) und Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG) kürzlich veröffentlichten. Nach dem UN-Bericht und der IPCC könnte die Erde in 100 Jahren 2,8 Grad heißer sein als vor 150 Jahren. Von sogar drei Grad mehr schon in 25 Jahren gehen dagegen DPG und DMG aus, wie es in einem gemeinsamen Aufruf zu geschlossenem Handeln heißt. Dazu muss man aber sagen, dass die Chance für eine Erhöhung um drei Grad zwar nur bei ein bis zwei Prozent liegt, doch sie ist eben nicht gleich null.

Schauen wir uns die Klima-Projektionen genauer an

Die IPCC-Szenarien projizieren die Erwärmungen über lange Zeiträume. Mittelfristig – das wäre zwischen 2041 und 2060 – wird die globale Oberflächentemperatur wahrscheinlich um etwa 1,7 bis 2,4 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen. Langfristig werden es zwischen 2081 und 2100 dann sehr wahrscheinlich 2,1 bis 3,7 Grad sein – der Bereich, vor dem die UNEP mit ihren 2,8 Grad warnt. Entscheidend ist der Unsicherheitsbereich. So könnte die Drei-Grad-Schwelle mit 10-prozentiger Sicherheit durchaus schon in den 2060er Jahren liegen.

Die deutschen Physiker:innen und Meteorolog:innen formulierten denn auch sehr vorsichtig: Es könne „bereits um 2050 nicht ausgeschlossen werden“, dass die Drei-Grad-Schwelle nahe ist. Das ist eine Risikoabschätzung, genau wie die Projektion des IPCC, und keine Prognose.

Wie die bisherige Erderwärmung verlief

Die Sorge der beiden Fachgesellschaften ist durchaus nicht unbegründet. Denn die globale Erwärmung hat sich in den vergangenen Jahren deutlich beschleunigt. Seit den 1970er Jahren stieg die Temperatur um 0,19 Grad in zehn Jahren, seit 2009 schon um 0,3 Grad pro Dekade. Aber zwischen 2022 und 2024 gab es plötzlich einen Temperatursprung von 0,29 Grad innerhalb von nur zwei Jahren. Das war der größte Zweijahresanstieg seit den 1870er Jahren. Der Sprung lag zwar noch im Rahmen der projizierten Variabilität, jedoch nur mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von lediglich ein bis zwei Prozent – so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Erdtemperatur bis 2050 auf drei Grad hochschießen könnte.

In den vergangenen Jahren haben großflächige, extreme Wetterereignisse stark zugenommen. Das lässt Wissenschaftler:innen befürchten, dass das Klimasystem anscheinend dabei ist, sich fundamental zu ändern und den Wandel zu beschleunigen.

Die beunruhigende Entwicklung bestätigen auch Satellitenmessungen. Deren Daten zeigen, dass sich das Energieungleichgewicht der Erde, also die Differenz zwischen einfallender Sonnenenergie und zurückgestrahlter Wärme, in nur 13 Jahren von 0,9 auf 1,8 Watt pro Quadratmeter verdoppelt hat. Das ist auch doppelt so hoch wie der Wert, den alle Klimamodelle errechnet hatten.

Die Ursachen sind nicht ganz klar. So werfen beispielsweise Eis und Aerosole weniger Strahlungswärme zurück oder Rückkopplungseffekte verstärken oder dämpfen anfängliche Veränderungen, wie Wolkendicke und -formen. Hinzu kommen Verstärkungskaskaden, wenn zum Beispiel die Wärme den Permafrost auftaut, wodurch Methan entweicht, das wiederum den Treibhauseffekt verstärkt. Auch natürliche Schwankungen spielen mit, wie der El Niño vor der südamerikanischen Pazifikküste, der alle paar Jahre die globale Erwärmung ebenfalls antreibt.

Selbst eine gute Klimanachricht hat inzwischen meist eine Kehrseite: Gut ist, dass die Treibhausgase in Deutschland seit 1990 fallen. Schlecht ist, dass es nicht reicht, um die Ziele der Klimaschutzgesetze bis 2030 oder die Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen. Gut ist, dass die Erneuerbaren boomen und für 34 Prozent der weltweiten Stromerzeugung stehen. Schlecht ist, dass immer noch 86 Prozent der Weltprimärenergie fossil sind.

Was kommt auf die Arktis und Mitteleuropa zu?

Am stärksten erwärmt sich die Arktis. Das Eis schmilzt und das Meer speichert mehr Wärme. Weniger Eisalgen am Anfang der polaren Nahrungsketten lassen Krebse und Fische hungern, Eisbären müssen ebenfalls aus Nahrungsmangel weiter schwimmen. Bodenschätze tauchen auf, tauende Ufer stürzen ein und Menschen müssen umziehen. Es ist dramatisch, doch Medien berichten das nur vereinzelt.

Ganz anders die Verwerfungen in den Ländern rund ums Mittelmeer und in Mitteleuropa. In den Urlaubsregionen leiden die Menschen immer häufiger unter immer stärkeren Hitzewellen, Dürren, Waldbränden, gefolgt von Starkregen und Überschwemmungen. Die Medienberichterstattung erfolgt, zumal viele Urlauber:innen die Brände und die Fluten selbst erlebten. Ein erstes Portal, um Warnungen und Handlungstipps zusammenzubringen, gibt es bereits. Doch das kann nur der Anfang sein.

Die Chancen der Klimaforschung

Inzwischen erkennt auch die Forschung, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Szenarien für „Low Risk, High Impact“-Ereignisse zu entwickeln, also was Menschen machen können, wenn Episoden mit geringem Risiko hohen Schaden anrichten. „Es gibt zahlreiche Gründe für die Annahme, dass der Klimawandel zu einer globalen Katastrophe führen könnte“, schrieben Forscher:innen in einem Paper, das sie „Klimaendspiel“ nannten: „Die Analyse der Mechanismen, die zu diesen extremen Folgen führen könnten, könnte dazu beitragen, Maßnahmen anzustoßen, die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und politische Entscheidungen, einschließlich Notfallmaßnahmen, zu beeinflussen.“

