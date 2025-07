Klimaanlagen und Wärmepumpen: Welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Kältemittel haben

Das R steht für „Refrigerant“, also für Kältemittel. Sie verdampfen, um Wärme aufzunehmen, und geben diese Wärme wieder ab, wenn sie unter Druck gesetzt werden und kondensieren. Dieser Prozess ist bei Kühlschränken, Klimaanlagen und Wärmepumpen prinzipiell gleich – nur dass man in einem Fall die Wärme nutzt, im anderen die Kälte.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat der Markt viele Kältemittel kommen und gehen sehen. Berühmt-berüchtigt waren die FCKW (Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe), weil sie die Ozonschicht schädigten. Sie sind mittlerweile verboten. Die nächste Generation basierte auf Fluor-Kohlenwasserstoffen wie R134a (Tetraflourethan) oder R410a, einem Fluorgas-Gemisch. Sie schädigten zwar die Ozonschicht nicht mehr, dafür aber das Klima. Nun werden sie durch die F-Gas-Verordnung der EU schrittweise aus dem Markt gedrängt.

Welche Kältemittel in Klimaanlagen und Wärmepumpen zum Einsatz kommen

Die heute für kleine Klimageräte üblichen Kältemittel sind R32 und R290. Das Kürzel R32 steht für Difluormethan (CH 2 F 2 ) – also ebenfalls ein Fluorkohlenwasserstoff. Er hat ein Treibhauspotenzial (GWP) von etwa 675. Das bedeutet: Ein Kilogramm in die Atmosphäre entwichenes R32 trägt so viel zur Erderwärmung bei wie 675 Kilogramm CO₂. Das ist zwar deutlich weniger als bei älteren Fluor-Kältemitteln, aber immer noch ziemlich viel. In neuen Anlagen darf R32 ab 2027 nicht mehr verwendet werden. Bestandsanlagen sind davon nicht betroffen.

Bleibt also R290, vulgo: Propan (C 3 H 8 ). Es handelt sich um einen fluor-freien Kohlenwasserstoff mit einem GWP von 3. Es ist unter anderem in Gasflaschen für Grills enthalten. Das lässt auch schon seinen zentralen Nachteil erahnen: Es ist brennbar. Für Wärmepumpen in geschlossenen Räumen darf es deshalb nur bis zu einer bestimmten Menge eingesetzt werden. Doch bei Klimaanlagen sind die Füllmengen so gering, dass dieses Risiko überschaubar bleibt.

Wasser für Klimaanlagen

Sogar schlichtes Wasser eignet sich als Kältemittel für Klimaanlagen. Dafür ist aber ein starker Unterdruck nötig, es kommt also eher für aufwendige industrielle Anlagen infrage. Das bayerische Startup Efficient Energy hat bereits zahlreiche solcher Anlagen verkauft, bevor es nach einer gescheiterten Finanzierungsrunde pleite ging.

Das perfekte Kältemittel gibt es also nicht. Sie sind jeweils nur mehr oder weniger gute Kompromisse.

