Geheimes Klimaexperiment gestoppt: Wie eine Kleinstadt die Sonnen-Dimm-Pläne von Tech-Milliardären durchkreuzte

Im April 2024 startete ein Team von Wissenschaftler:innen der University of Washington im gleichnamigen US-Bundesstaat einen Test, der enormes Potenzial versprach. Doch nach nur 20 Minuten wurde ihr Vorhaben jäh von den Behörden der Stadt Alameda in Kalifornien gestoppt.

Der Grund war simpel und zugleich entlarvend: Niemand hatte die Verantwortlichen der Stadt informiert. Die Bürgermeisterin, Marilyn Ezzy Ashcraft, erfuhr nach eigenen Angaben aus der New York Times von dem potenziell riskanten Experiment direkt vor ihrer Haustür.

Ein viel größerer Plan im Geheimen

Wie das US-Magazin Politico später in einer ausführlichen Recherche aufdeckte, war der Test in Alameda nur die Spitze des Eisbergs. Interne Dokumente belegen, dass das Team einen weitaus größeren Versuch plante: die künstliche Aufhellung von Wolken über einer Meeresfläche von rund 10.000 Quadratkilometern.

Hinter dem gescheiterten Test stand offenbar eine bewusste Strategie der Geheimhaltung. Die Forscher:innen wollten die Öffentlichkeit nicht frühzeitig einbinden, um sie nicht „übermäßig zu erschrecken“, wie es in einer internen Textnachricht hieß. Diese Vorgehensweise sollte sich als fataler Fehler erweisen.

Finanziert wurde das Vorhaben mit dem Namen „Marine Cloud Brightening Program“ von der Interessengruppe SilverLining aus Washington, D.C., und namhaften Geldgeber:innen aus der Tech-Szene. Dazu gehörten der Risikokapitalgeber Chris Sacca und der Krypto-Milliardär Chris Larsen, die Millionen in die Erforschung der Technologie investieren.

Wolken aufhellen, um die Erde zu kühlen

Bei der Methode der marinen Wolkenaufhellung (Marine Cloud Brightening, MCB) werden feine Meersalz-Aerosole in die Atmosphäre gesprüht. Diese Partikel (NaCl) wirken als zusätzliche Kondensationskerne, wodurch Wolken aus mehr, aber kleineren Wassertröpfchen entstehen.

Das Resultat: Die Wolken werden heller und reflektieren mehr Sonnenlicht zurück ins All, was theoretisch zu einer Abkühlung der Erdoberfläche führen kann. Die Technologie ist eine Form des solaren Geoengineerings, das oft auch als solares Strahlungsmanagement (SRM) bezeichnet wird.

Doch so einfach die Idee klingt, so groß sind die Bedenken in der Wissenschaft. Selbst Befürworter:innen von Freilandexperimenten kritisieren das Vorgehen des Teams in Alameda scharf. Die fehlende Transparenz habe dem gesamten Forschungsfeld geschadet.

Hochriskante Technologie ohne globales Regelwerk

Das Vertrauen der Öffentlichkeit ist für eine derart umstrittene Technologie essenziell. Kritiker:innen warnen vor einer Reihe von Gefahren. Dazu gehört der sogenannte „Termination Shock“ – eine plötzliche und drastische Erwärmung, falls die Kühlungsmaßnahmen abrupt gestoppt werden, bevor die Treibhausgaskonzentration gesenkt werden konnte.

Zudem ist unklar, wie sich solche Eingriffe auf globale und regionale Wettermuster auswirken könnten. Es besteht die Sorge, dass Niederschläge sich unvorhersehbar verschieben und damit die Landwirtschaft und Ökosysteme in anderen Teilen der Welt gefährden.

Ein weiteres Problem ist das Governance-Dilemma: Wer darf über den Einsatz einer Technologie entscheiden, die den gesamten Planeten betrifft? Und nicht zuletzt besteht die Gefahr des „Moral Hazard“, dass die Aussicht auf eine technologische Lösung den politischen Willen zur dringend notwendigen Reduzierung von Emissionen lähmt.

Das Scheitern in Alameda ist kein Einzelfall. Bereits 2021 wurde ein ähnliches Geoengineering-Projekt namens SCoPEx nach Protesten von indigenen Gruppen und Umweltschützer:innen abgesagt. Auch hier war die mangelnde Einbindung der lokalen Bevölkerung der Hauptkritikpunkt.

Der Stadtrat von Alameda stimmte im Juni 2024 schließlich einstimmig dafür, eine Fortsetzung des Experiments zu verbieten. Die Projektleiterin und Atmosphärenwissenschaftlerin an der University of Washington, Sarah Doherty, räumte daraufhin ein, dass der Zugang zu staatlicher Unterstützung, etwa durch Flugzeuge der US-Wetterbehörde NOAA, „in nächster Zeit nicht stattfinden wird“.

Daniele Visioni, Professor an der Cornell University im US-Bundesstaat New York, fasste das Dilemma treffend zusammen. Aus wissenschaftlicher Sicht wären die geplanten Studien wahrscheinlich unbedenklich gewesen. Doch es gebe einen Unterschied zwischen dem, was die Forscher:innen rechtlich tun mussten, und dem, „was aus transparenter Sicht klug gewesen wäre, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen“.

