MIT Technology Review In eigener Sache
Klimaforschung, IT, Medizin: Wie die Welt von Quanten profitieren wird

Die neue Ausgabe von MIT Technology ist auf einem Streifzug durch unser Quantenzeitalter – und verrät, was es noch für uns bereithält.

Von Luca Caracciolo
2 Min.
Das Sonderheft zu Quanten ist erschienen. (Grafik: MIT Technology Review)

Kaum ein Forschungsfeld steht so für das Grenzgebiet zwischen Wissen und Staunen wie die Quantenphysik. Sie beschreibt eine Welt, in der Teilchen an zwei Orten zugleich sein können und Zufall eine physikalische Größe ist. Obwohl uns diese Welt so fremd ist, nutzen wir sie seit Jahrzehnten – bei der Navigation oder bei Halbleitern.

Parallel arbeiten Forschende daran, Quanten nicht mehr nur zu nutzen, sondern direkt zu beeinflussen. Das geschah früher in abgeschirmten wissenschaftlichen Einrichtungen und wandert nun immer mehr in Rechenzentren, Industrielabore und Startups: Die Quantenmechanik wird zur Ingenieursdisziplin. Die Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer, mit denen sich Aufgaben lösen lassen, die für klassische Rechner unzugänglich bleiben, rückt näher. Solche Aufgaben sind etwa die Vorhersage chemischer Reaktionen auf atomarer Ebene, die Entwicklung neuer Materialien oder die Analyse komplexer Finanzsysteme, bei denen die Zahl der Variablen exponentiell wächst. Wie der Stand der Technologie ist, hat Wolfgang Stieler, Redakteur bei MIT Technology Review, in seiner großen Analyse aufgeschrieben, die ihr ab sofort mit unserem Plus-Abo online lesen könnt.

Wettrennen um die meisten Qubits

Jahrzehntelang drehte es sich vor allem um das Wettrennen um die meisten Quantenbits. Doch diese Ära sei vorläufig vorbei, sagt der Physiker Frank Wilhelm-Mauch von HQS Quantum Simulations: „Mehr Qubits bringen nichts, wenn sie fehlerhaft sind.“

IBMs Roadmap: Quantencomputer mit integrierter Fehlerkorrektur

Die Branche steht an einem Wendepunkt. Statt um schiere Größe geht es verstärkt um Stabilität, Fehlertoleranz und Praxistauglichkeit. IBM etwa will mit Starling bis 2028 den ersten modularen Großrechner mit integrierter Fehlerkorrektur bauen – eine Maschine, die zeigen soll, dass Quantencomputer zuverlässig rechnen.

Der Aufbau des ersten Quanteninternets

Parallel dazu entsteht in Delft das Fundament eines Quanteninternets, das künftig Quantencomputer weltweit vernetzen und Kommunikation abhörsicher machen könnte. Noch sind diese Verbindungen instabil und kurzlebig – doch die ersten Knoten existieren und sie verändern bereits, wie wir über Netzwerksicherheit denken.

Die letzten großen Rätsel der Physik

Und während Ingenieurinnen und Ingenieure die physikalischen Grenzen verschieben, versuchen Forschende wie Sabine Hossenfelder, eines der letzten großen Rätsel der Physik zu knacken: Wie lassen sich Einsteins Relativitätstheorie und die Quantenmechanik vereinen?

Quanten-Glossar: Die wichtigsten Begriffe erklärt

Wer über Quanten gescheit reden will, der braucht natürlich auch das entsprechende Vokabular mit dem passenden Verständnis. Wir helfen mit unserem Quanten-Glossar aus:

  • Zustand
  • Überlagerung
  • Verschränkung
  • Unschärfe
  • Probabilismus
  • Schrödinger-Gleichung
  • Welle-Teilchen-Dualismus

Weitere Highlights des Sonderheftes:

  • Biologie: Quanteneffekte in freier Wildbahn
  • Wissenschaftsgeschichte: Ein Spaziergang durch die Anfänge der Quantenphysik
  • Esoterik: Über die Grenzen zwischen Physik und Pseudowissenschaft
  • Im Test: Lernplattform für Quantencomputing
  • Forschungsförderung: Von Quantenvalleys und anderem mit Q
  • Nobelpreisträger: Erwin Schrödinger im Faktencheck
