Klimafreundlich, aber teuer: Das treibt die Kosten für Fernwärme

Wärmepumpen für Einfamilienhäuser am Stadtrand, Fernwärme in dicht bebauten Stadtquartieren: So könnte die Abkehr von fossilen Brennstoffen für Heizungen gelingen. Dazu muss jede Kommune laut Bundesgesetz bis spätestens 2028 (Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern und Einwohnerinnen schon bis Mitte 2026) einen Wärmeplan aufstellen, der eine Bestandsaufnahme der Wärmeversorgung enthält und Potenziale für den Ausbau benennt.