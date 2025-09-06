Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Infografik
Verpasse keine News mehr!

Klimamodelle, KI, Forschung: Das können die schnellsten Rechner der Welt

Die Organisation Top500 listet regelmäßig die schnellsten Supercomputer der Welt. Damit gibt das Ranking einen spannenden Einblick in die Entwicklungsgeschwindigkeit und die globale Verteilung der schnellen Rechner.

Von Wolfgang Stieler
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Klimamodelle, KI, Forschung: Das können die schnellsten Rechner der Welt

Der Supercomputer Frontier am Oak Ridge National Laboratory knackte 2022 als erster die Exaflops-Marke. (Bild: ORNL)

2022 war Frontier der erste Supercomputer, der die Exascale-Grenze durchbrochen hat. Er steht im Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in den USA. Mittlerweile sind die ersten drei Plätze der Top500 Exascale-Supercomputer. Jüngst belegt den Platz 4 auch ein Supercomputer im Exascale-Bereich – und der steht in Deutschland: Jupiter vom Forschungszentrum Jülich. Das Rechnen mit Exaflops ermöglicht Simulationsrechnungen in bisher nicht gekannter Größe und Genauigkeit. Solch eine Rechenleistung zu erzielen, ist nur möglich durch massive Parallelisierung. Die Rechenleistung von Supercomputern wird in Rechenoperationen mit 64-Bit-Zahlen pro Sekunde (Flops) gemessen.

Anzeige
Anzeige

Dieser Artikel erschien erstmals in der Ausgabe 2/2024 von MIT Technology Review. Aufgrund des Starts des Exascale-Supercomputers Jupiter haben wir ihn aktualisiert und stellen ihn hier nochmals zur Verfügung.

Exaflops: Marke mit Supercomputer geknackt

 

Anzeige
Anzeige
Grafik Exaflops

Exaflops (Grafik: MIT Technology Review)

 

Geschichte der Supercomputer

1972 hat mit dem ILLIAC IV erstmals ein Supercomputer ein Gigaflops erreicht. Erst 20 Jahre später kam mit der Dreamcast ein Consumer-Gerät auf den Markt, das vergleichbar schnell rechnet. Ein aktueller M2 von Apple schafft rund zehn Teraflops, ein Spitzen-PC vielleicht 200 Teraflops und die schnellsten Supercomputer sind 100.000-mal schneller.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Geschichte der Supercomputer

Geschichte der Supercomputer (Grafikquellen: Quellen: Exaflop-Computer, ORNL; MIT Technology Review)

Supercomputer: Hardware des Exaflop-Computers Frontier

Zweimal im Jahr wird von der Organisation Top500 eine Liste der 500 schnellsten Computer erstellt. Der Supercomputer Frontier am Oak Ridge National Laboratory knackte 2022 als erster die Exaflops-Marke. 2024 katapultiert sich „El Capitan“ vom Lawrence Livermore National Laboratory mit 1.742 Exaflops an die Spitze. Auch im aktuellen Ranking belegt er Platz 1.

Hardware von Supercomputern

Hardware (Grafikquellen: Exaflop-Computer, ORNL; MIT Technology Review)

Performance-Entwicklung von Supercomputern

Performance-Entwicklung von Supercomputern

(Grafikquellen: Quellen: Exaflop-Computer, ORNL; Top-500-Rechner, Top500.org; MIT Technology Review)

Seit rund 20 Jahren investiert China massiv in Supercomputer (s. gelbes Feld, unten). Die Performance-Entwicklung von Supercomputern (oben) zeigt aber nicht das ganze Bild: In China gibt es mindestens zwei nicht für die Top 500 gemeldete Exaflops-Computer.

Anzeige
Anzeige

Weltweite Verteilung der Top500-Supercomputer

Weltweite Verteilung von Supercomputern

Weltweite Verteilung von Supercomputern

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Anwendungen für Supercomputer

Klimamodelle müssen Prozesse simulieren, deren Skalen viele Größenordnungen umfassen. Mit Gitterweiten von rund 150 Kilometern und Zeitschritten von 20 bis 30 Minuten können sie rechts der blauen Linie Prozesse nur summarisch modellieren. Auf Exascale-Rechnern sind erstmals globale Modelle mit drei Kilometern Gitterweite möglich (rote Linie, unten), die dann auch Wolken modellieren können.

Anwendungen für Supercomputer

Anwendungen für Supercomputer

Beispiel: Globale Klimamodelle

Beispiel Globale Klimamodelle

Beispiel: Globale Klimamodelle (Grafikquellen: Quellen: Exaflop-Computer, ORNL; MIT Technology Review)

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 22.11.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren