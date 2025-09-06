Klimamodelle, KI, Forschung: Das können die schnellsten Rechner der Welt

Der Supercomputer Frontier am Oak Ridge National Laboratory knackte 2022 als erster die Exaflops-Marke. (Bild: ORNL)

2022 war Frontier der erste Supercomputer, der die Exascale-Grenze durchbrochen hat. Er steht im Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in den USA. Mittlerweile sind die ersten drei Plätze der Top500 Exascale-Supercomputer. Jüngst belegt den Platz 4 auch ein Supercomputer im Exascale-Bereich – und der steht in Deutschland: Jupiter vom Forschungszentrum Jülich. Das Rechnen mit Exaflops ermöglicht Simulationsrechnungen in bisher nicht gekannter Größe und Genauigkeit. Solch eine Rechenleistung zu erzielen, ist nur möglich durch massive Parallelisierung. Die Rechenleistung von Supercomputern wird in Rechenoperationen mit 64-Bit-Zahlen pro Sekunde (Flops) gemessen.

Dieser Artikel erschien erstmals in der Ausgabe 2/2024 von MIT Technology Review. Aufgrund des Starts des Exascale-Supercomputers Jupiter haben wir ihn aktualisiert und stellen ihn hier nochmals zur Verfügung.

Exaflops: Marke mit Supercomputer geknackt

Geschichte der Supercomputer

1972 hat mit dem ILLIAC IV erstmals ein Supercomputer ein Gigaflops erreicht. Erst 20 Jahre später kam mit der Dreamcast ein Consumer-Gerät auf den Markt, das vergleichbar schnell rechnet. Ein aktueller M2 von Apple schafft rund zehn Teraflops, ein Spitzen-PC vielleicht 200 Teraflops und die schnellsten Supercomputer sind 100.000-mal schneller.

Supercomputer: Hardware des Exaflop-Computers Frontier

Zweimal im Jahr wird von der Organisation Top500 eine Liste der 500 schnellsten Computer erstellt. Der Supercomputer Frontier am Oak Ridge National Laboratory knackte 2022 als erster die Exaflops-Marke. 2024 katapultiert sich „El Capitan“ vom Lawrence Livermore National Laboratory mit 1.742 Exaflops an die Spitze. Auch im aktuellen Ranking belegt er Platz 1.

Performance-Entwicklung von Supercomputern

Seit rund 20 Jahren investiert China massiv in Supercomputer (s. gelbes Feld, unten). Die Performance-Entwicklung von Supercomputern (oben) zeigt aber nicht das ganze Bild: In China gibt es mindestens zwei nicht für die Top 500 gemeldete Exaflops-Computer.

Weltweite Verteilung der Top500-Supercomputer

Anwendungen für Supercomputer

Klimamodelle müssen Prozesse simulieren, deren Skalen viele Größenordnungen umfassen. Mit Gitterweiten von rund 150 Kilometern und Zeitschritten von 20 bis 30 Minuten können sie rechts der blauen Linie Prozesse nur summarisch modellieren. Auf Exascale-Rechnern sind erstmals globale Modelle mit drei Kilometern Gitterweite möglich (rote Linie, unten), die dann auch Wolken modellieren können.

Beispiel: Globale Klimamodelle

