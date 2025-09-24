Zwischen Klimapolitik und Umsetzung: Helmholtz-Ökonom erklärt, wo es wirklich hakt

In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels ist die Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unerlässlich. Und dennoch arbeiten diese Bereiche immer noch zu wenig zusammen, meint Markus Groth. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Unternehmen und Gesellschaft am Climate Service Center Germany (Gerics), einer Einrichtung des staatlich finanzierten Helmholtz-Zentrums Hereon.

Anzeige Anzeige

MIT Technology Review (TR): Was verbirgt sich hinter „Gerics“?

Markus Groth: Wir entwickeln unter anderem neue Ansätze und prototypische Produkte zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Und das in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, Städten, Politik und Verwaltung.

Anzeige Anzeige

TR: Woran arbeiten Sie genau?

Groth: Ich bin Ökonom, aber keiner, der ökonomische Modellierung macht. Sondern einer, der draußen in der Praxis unterwegs ist und eng mit Unternehmen und Städten zusammenarbeitet, um herauszuhören, welche Bedarfe es gibt und wie wir zusammen zu wissenschaftlich fundierten und neuartigen Anpassungslösungen kommen können. Etwa bei der Stadtklima- oder Starkregenmodellierung oder wie mit den EU-Taxonomie-Berichtspflichten umgegangen werden muss. Einer meiner Forschungsschwerpunkte sind auch klimawandelbedingte Betroffenheiten kritischer Infrastrukturen und damit verbundene Kaskadeneffekte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„Es ist nicht nur die Politik schuld.“

TR: In einem Standpunkt-Artikel für den monatlichen Newsletter der Helmholtz-Gemeinschaft machen Sie eine „klimapolitische Umsetzungskrise“ aus. Was meinen Sie damit?

Groth: Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik ist von beiden Seiten ausbaufähig. Aber man muss aufpassen, dass man nicht nur auf die Politik schimpft. Es gibt viele Expertenräte, es gibt so viel vorhandenes Wissen. Und trotzdem sehen wir, dass die Klimapolitik im Moment nicht auf dem Weg ist, annähernd das zu machen, was sie machen müsste, um die Klimaziele noch zu erreichen. Man sieht sehr klar, dass das Wissen, was da ist, ganz offensichtlich nicht ausreichend wahrgenommen, genutzt und umgesetzt wird.

Anzeige Anzeige

TR: Woran liegt es?

Groth: Fairerweise muss man sagen: Es gibt so viele Gutachten, Berichte, Studien und Ähnliches, die sind teilweise sehr, sehr lang. Da muss auch die Wissenschaft gucken, dass besser, zielgenauer, noch klarer und noch verständlicher kommuniziert wird, damit die Hemmschwelle nicht so groß ist, sich mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu befassen. Ich glaube, da ist von beiden Seiten etwas mehr Arbeit und mehr aufeinander Zugehen nötig, um diese Umsetzungskrise zu überwinden. Es ist nicht nur die Politik schuld, das muss man deutlich sagen. Man muss sie vielleicht noch mehr unterstützen.

TR: Die Gutachten und Berichte haben doch aber immer auch Zusammenfassungen für Entscheidungsträger.

Anzeige Anzeige

Groth: Aber meine Wahrnehmung ist, dass es trotzdem bei dem Gedruckten bleibt, auch wenn es nur 20 Seiten sind. Irgendwie fehlt der nächste Schritt immer noch, um das wirklich zu übersetzen und umzusetzen.

Da sind Unternehmen weiter, auch weil sie es beispielsweise wegen der Berichtspflichten im Rahmen der EU-Taxonomie machen müssen. Sie müssen berichten, welche Risiken durch den Klimawandel auf den Geschäftsbetrieb zukommen können. Sie haben einfach auch ein ökonomisches Interesse daran, sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Unternehmen sind da nicht hintendran, sondern viel offener, dieses Thema anzugehen, auch sich mit Wissenschaft zu befassen und zusammenzuarbeiten.

TR: Was kann die Politik von den Unternehmen lernen?

Anzeige Anzeige

Groth: Es kommt darauf an, welche Ebenen man sich anschaut. Ich glaube, auf kommunaler Ebene gibt es durchaus eine Menge Akteursgruppen, die deutlich weiter sind bei Klimaneutralität und Klimaanpassung. Es gibt Städte, die sich das ganz klar auf die Fahnen geschrieben haben, die Ziele gesetzt haben, die auf dem Weg sind, das zu erreichen.

„Es gibt auf kommunaler Ebene viele deutlich ambitioniertere Ansätze.“

TR: Sind Bundespolitiker abgehobener?

Groth: Die Bundespolitik ist gerade zumindest tatsächlich ganz offensichtlich nicht auf dem Weg, auf dem sie sein müsste. Es gibt auf kommunaler Ebene viele deutlich ambitioniertere Ansätze und mehr Engagement. Doch leider mangelt es genau dort, wo die direkte Umsetzung der Klimapolitik erfolgen muss, oftmals an den notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen. Die aktuell geringe Bedeutung des Klimawandels auf Bundesebene hat man bereits im Bundestagswahlkampf gesehen. Klima tauchte ja kaum auf. Auch im Koalitionsvertrag kommt Klimawandel kaum vor. Nachhaltigkeit auch nur sehr, sehr wenig – und wenn, dann unter dem Stichwort Bürokratieabbau, was quasi weniger der klimapolitisch tatsächlich hilfreichen Regulatorik bedeutet.

Anzeige Anzeige

TR: Die Bundesregierung legt den Schwerpunkt stark auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Wie sehen Sie das als Ökonom?

Groth: Da stutze ich ein wenig. Aber ich glaube, das ist die Wahrnehmung: Klimaschutz, Klimaanpassung würden sich zwangsläufig irgendwie negativ auf Wirtschaftswachstum oder auf Arbeitsplätze auswirken. Aber es gibt genug Studien, die ganz klar zeigen: Klimaschutz kann ein richtiger Treiber für die Wirtschaft sein. Wir waren mal führend, was erneuerbaren Energieausbau und Technologieentwicklung anging. Das weiterzuführen, wurde politisch verschlafen. Wir hätten heute viel, viel weiter sein können. Es gibt Länder wie Schweden, wo Wirtschaftswachstum und Klimaschutz wunderbar zusammengehen, wo Emissionsreduktionen bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum funktionieren. Die CO₂-Abgabe wurde dort schon 1991 eingeführt und liegt heute bei umgerechnet 134 Euro pro Tonne.

„Die Frage ist, was wir mit dem vorhandenen Wissen machen.“

TR: Wissenschaftler fordern ja immer gerne die Einrichtung immer neuer Forschungsschwerpunkte zur Bewältigung des Klimawandels. Das ist verständlich. Aber ist das wirklich nötig angesichts des vielen Wissens, das vorhanden ist?

Anzeige Anzeige

Groth: Die Frage ist, was wir mit dem vorhandenen Wissen machen. Von 1990 bis 2018 gingen nur ungefähr zwölf Prozent der deutschen Fördermittel zum Klimawandel in die Sozial- und Geisteswissenschaften, der Rest war vor allem natur- und ingenieurswissenschaftliche Klimaforschung. In dem Bereich haben wir ganz viel erreicht. Und da haben Sie vollkommen recht, dieses essenzielle Wissen ist da und das brauchen wir natürlich auch. Wir wissen mittlerweile wirklich sehr genau, welche Effekte zum Beispiel CO₂-Steuern haben können. Wir wissen, welche Folgen des Klimawandels auf uns zukommen können. Wir haben für jeden Landkreis, für jedes Bundesland die relevanten Fakten.

Der Punkt ist: Wie kriege ich dieses Wissen an die Entscheidungsträger:innen? Das ist auch Wissenschaft. Dafür Methoden und Kommunikationswege zu entwickeln und dieses Wissen noch besser nutzbar zu machen, das ist ein Kern des Aufrufs für weitere Forschungsschwerpunkte. Unter anderem Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften müssen gestärkt werden, um eben dieses Wissen besser aufzubereiten und nutzbar zu machen.

Was ich vielleicht noch anmerken darf, auch mit Blick auf den politischen Rechtsruck und auf die EU-Ebene: Das Thema Klima wird bei der Forschungsförderung immer weniger repräsentiert, weil es eher negativ geframt ist. Stattdessen geht es immer mehr um Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz. Das sind teilweise die gleichen Inhalte, die jetzt unter dem neuen Label laufen. Auch in Deutschland geht zunehmend mehr Budget in die Katastrophenvorsorge und Sicherheitsforschung, was wichtig ist, gar keine Frage. Aber es ist einfach eine Mittelverschiebung, auf die man auch mal hinweisen muss.

Anzeige Anzeige

TR: Statt Klimaanpassung jetzt nur noch Katastrophenvorsorge?

Groth: Das nicht. Aber es wird tatsächlich immer wichtiger, Klimaanpassung, Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz zusammenzudenken und zu integrieren. Gerade um bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn es zu Multikrisen kommen sollte, in denen beispielsweise Evakuierungen nach einem Terrorangriff mit einem Blackout und einem Extremwetterereignis zusammenfallen.

Mehr zu diesem Thema