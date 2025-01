MIT Technology Review News

Klimawandel: Computermodelle errechnen den Termin für den ersten „eisfreien“ Tag in der Arktis

Der Klimawandel und die Erderwärmung schreiten nirgendwo so stark voran wie in der Arktis. Bereits in zwei Jahren könnte der Ozean erstmals „eisfrei“ sein. Wobei der Begriff in der Wissenschaft nicht gänzlich ohne Eis bedeutet.

Von Hanns-J. Neubert