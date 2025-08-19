Knowledge Graph trifft auf Reasoning: Warum das vermeintliche KI-Dreamteam noch Schwächen hat

Es könnte so einfach sein. Wenn die unternehmensrelevanten Informationen bereits in Form eines Knowledge Graphs in strukturierter Form vorliegen, sollten sie sich perfekt für die Arbeit mit großen Sprachmodellen eignen. Vor allem, wenn ein Reasoning-Modell eingesetzt wird, das die eigentliche Aufgabe in eine Vielzahl von Teilaufgaben übersetzt, die dann einzeln abgearbeitet werden.