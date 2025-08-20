Mysteriöser Komet 3I/Atlas leuchtet: Forscher sieht neuen Beleg für Alien-Technologie

Am 1. Juli 2025 hatte das astronomische Frühwarnsystem Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) mit 3I/Atlas das erst dritte interstellare Objekt entdeckt – wahrscheinlich ein Komet. Seitdem sorgt der umstrittene Astrophysiker Avi Loeb von der Harvard University mit seinen quasi im Wochentakt veröffentlichten Papers zu dem Thema für Unruhe in der Community.

Anzeige Anzeige

Neuer Beleg für Alien-Raumschiff?

Loeb geht nämlich davon aus, dass 3I/Atlas kein „normales“ interstellares Objekt ist, sondern ein Alien-Raumschiff sein könnte. Ähnliches hatte er auch schon über das erste jemals entdeckte interstellare Objekt, den Asteroiden 1I/’Oumuamua, postuliert. Jetzt will Loeb einen neuen Beleg für seine Behauptung in Bezug auf 3I/Atlas gefunden haben.

Bisher galten ihm etwa folgende Beobachtungen als Abweichungen zu einem gewöhnlichen Kometen oder Asteroiden. So liege die Umlaufbahn von 3I/Atlas fast perfekt in der Ebene unseres Sonnensystems, was statistisch höchst unwahrscheinlich sei. Zudem bewege er sich retrograd, also entgegen der Laufrichtung der Planeten. Dadurch würde eine mögliche Abfangmission von der Erde aus erschwert.

Anzeige Anzeige

3I/Atlas fehlt der Kometenschweif

Auf seiner Flugbahn komme das Objekt den Planeten Venus, Mars und Jupiter ungewöhnlich nahe – was einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 Prozent entspräche. Darüber hinaus konnte die für einen Kometen dieser Größe typische Ausgasung (die Koma) zwar nachgewiesen werden. Aber: Es fehlt ein sichtbarer Schweif.

Jetzt ist Loeb ein weiterer angeblicher Beleg für die außerirdische Natur von 3I/Atlas unter die Finger gekommen. Wie der Forscher im aktuellsten seiner mittlerweile über 30 Blogbeiträge zu dem Thema schreibt, sei in Aufnahmen des Hubble-Teleskops zu sehen, dass das Objekt von einem auffälligen Leuchten umgeben sein muss.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Komet leuchtet: Radioaktives Material?

Während die Forschungsgemeinde noch rätselt, worum es sich bei diesem Schimmer handeln könnte – die ersten Ideen verweisen auf die Koma –, ist sich Loeb schon sicher: Es könne nur zwei mögliche Ursachen für das Leuchten geben. Entweder sei das Objekt ein „seltenes Fragment aus dem Kern einer nahen Supernova“ und reich an radioaktivem Material.

Oder: Es handle sich um ein „Raumschiff, das von Kernenergie angetrieben wird“, wie die Futurezone Loeb zitiert. Loeb allerdings räumt ein, dass Letzteres tatsächlich eher unwahrscheinlich sei. Bisher gebe es noch keine echten Beweise.

Anzeige Anzeige

4 von 10 Punkten auf der Loeb-Skala

Loeb stuft 3I/Atlas auf seiner selbstentwickelten Loeb-Skala auf einen Wert von vier von zehn Punkten ein. Dasselbe Ranking hat auch 1I/’Oumuamua. Das bedeute in beiden Fällen, einen „kritischen Punkt“, an dem „strategische Überlegungen“ notwendig würden, wie Zeit Online schreibt. Die Menschheit sollte sich also sicherheitshalber schon einmal auf Alien-Besuch vorbereiten.

Die meisten Kolleg:innen von Loeb schlagen angesichts dieser Spekulationen allerdings die Hände über dem Kopf zusammen. Manche Kritiker:innen unterstellen dem Forscher, er würde die Öffentlichkeit aus kommerziellem Interesse gezielt in die Irre führen. Von besorgniserregenden Anomalien ist in den übrigen astrophysikalischen Veröffentlichungen zu dem Thema nichts zu sehen.

Verbreitet Loeb Verschwörungserzählungen?

Die Kometenforscherin Charlotte Götz von der britischen Northumbria University sieht Loeb gar als eine Art „Onkel auf der Familienfeier, der Verschwörungstheorien verbreitet“, wie sie Zeit Online sagte. Um mögliche merkwürdige Phänomene zu erklären, müssten nicht unbedingt gleich Aliens herhalten. Schließlich sei nur schwer zu sagen, was normal oder unnormal ist, wenn man nur zwei interstellare Kometen kenne, so Götz.

Anzeige Anzeige

Mehr Informationen zu Beschaffenheit und Flugbahn von 3I/Atlas erhoffen sich die Forscher:innen spätestens Ende Oktober 2025, wenn das Objekt seinen sonnennächsten Punkt (Periheldurchgang) erreicht. Weil die Sonnenstrahlung dann die Oberfläche weiter aufheizen wird, lässt sich an dem verdampften Gas die chemische Zusammensetzung erkennen.

8 Bilder ansehen Bilder der Esa-Jupitermission Juice Quelle: Esa/ATG Medialab

Dann dürfte auch feststehen, ob es sich um ein Raumschiff handelt oder nicht, so Loeb.

Mehr zu diesem Thema