Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Unerwartet hell: Warum der interstellare Komet 3I/Atlas Forscher verblüfft

Der interstellare Komet 3I/Atlas ist der größte und schnellste, der in unserem Sonnensystem beobachtet wurde. Er stellt die Wissenschaft weiter vor Herausforderungen, diesmal mit seiner Helligkeit.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Unerwartet hell: Warum der interstellare Komet 3I/Atlas Forscher verblüfft

Der interstellare Komet 3I/Atlas gibt weiter Rätsel auf. (Symbolbild: picture alliance / Associated Press/ Gianluca Masi)

Ein sehr schneller Besucher unseres Sonnensystems gibt der Wissenschaft weiter Rätsel auf. Die Rede ist vom interstellaren Kometen 3I/Atlas, der laut Nasa mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200.000 Kilometer pro Stunde durch unser Sonnensystem rast.

Anzeige
Anzeige

Rasante Helligkeitszunahme gibt Rätsel auf

Der Kern von 3I/Atlas könnte bis zu 5,6 Kilometer groß sein, er ist der größte und schnellste interstellare Komet, der bisher im Sonnensystem beobachtet wurde. Vor kurzem kam er unserer Sonne am nächsten – und stellte die Wissenschaftler:innen dabei vor neue Herausforderungen. Diesmal aufgrund einer rasanten Helligkeitszunahme.

Empfehlungen der Redaktion

Die Wissenschaftler:innen hatten damit gerechnet, dass 3I/Atlas heller werden würde, als er am 29. Oktober seinen sonnennächsten Punkt, das sogenannte Perihel, erreichte. Das ist laut space.com ein typisches Phänomen für Kometen, die aus der Oortschen Wolke, einer kugelförmige Ansammlung von Milliarden eisiger Körper am äußersten Rand des Sonnensystems, stammen.

Anzeige
Anzeige
NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA); Image Processing: J. DePasquale (STScI)

Hubble-Aufnahme von 3I/Atlas. (Bild: Nasa, Esa, D. Jewitt (UCLA); Image Processing: J. DePasquale (STScI))

Warum wurde 3I/Atlas so schnell so hell?

Die Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass aus Eis Gas wird und dieses Gas bricht aus der Hülle des Kometen aus und schleudert Staub ab. Dieser Staub reflektiert Licht und verstärkt so die Helligkeit des Kometen.

3I/Atlas wurde jedoch viel schneller hell als erwartet. „Der Grund für die rasante Helligkeitszunahme, die die Helligkeitszunahme der meisten Kometen der Oortschen Wolke bei ähnlichem Radius deutlich übertrifft, ist weiterhin unklar“, erklärten die US-Wissenschaftler Qicheng Zhang vom Lowell Observatory in Flagstaff (Arizona) und Karl Battams, Astrophysiker am Naval Research Laboratory (NRL) in Washington in einer Abhandlung.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall:

Eine Aufnahme der Erde aus dem Weltall: Lichter sind zu sehen
18 Bilder ansehen
Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock

Hohe Geschwindigkeit könnte ein Grund sein – aber nicht der einzige

Als mögliche Gründe für die unerwartet rasche Aufhellung des Kometen nannten die zwei Wissenschaftler die hohe Geschwindigkeit, mit der sich 3I/Atlas der Sonne näherte oder womöglich auch seine innere Zusammensetzung.

Sollte sich der Kern von 3I/Atlas von jenem anderer Kometen der Oortschen Wolke unterscheiden, könnte dies bedeuten, dass auch das Planetensystem, aus dem er stammt, eine andere chemische Zusammensetzung aufweist. „Ohne eine gesicherte physikalische Erklärung bleibt sein Verhalten ungewiss“, schrieben die Wissenschaftler. Klar ist lediglich, dass 3I/Atlas zahlreichen Forscher:innen weiterhin Rätsel aufgibt.

Top-Artikel
MIT Technology Review Raumfahrt
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren