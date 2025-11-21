Seltenes Schauspiel am Himmel: Komet K1/Atlas zerbröselt

Temperaturveränderungen können Kometen zum Verhängnis werden. So erging es jetzt wohl auch K1/Atlas. (Symbolbild: Marko Aliaksandr/Shutterstock)

C/2025 K1 (Atlas) (nicht zu verwechseln mit dem interstellaren Kometen 3I/Atlas) liefert Astronom:innen gerade ein besonderes Spektakel: Der Komet, der erst im Mai entdeckt wurde, zerfällt nach zwei plötzlichen Helligkeitsausbrüchen in mehrere Teile.

Mindestens drei Fragmente sind laut Space.com bereits in mittelgroßen Teleskopen sichtbar, nachdem Hubble sogar vier leuchtende Bruchstücke im inneren Koma gezeigt hat. Ob der Brocken aus der Oort’schen Wolke seinen Weg durch das innere Sonnensystem übersteht oder endgültig auseinanderbricht, ist offen.

Kosmischer Stress: Warum Kometen zerbrechen

Kometen bestehen aus Eis, Staub und einer porösen Struktur, die gegenüber Hitze und Gravitation höchst empfindlich reagiert. Erwärmung, Sonnenstrahlung und starke Gravitationskräfte führen zu Rissen und instabilen Drehbewegungen, die sie regelrecht zerreißen können.

Jets aus Gas und Staub verstärken diese Prozesse und schleudern Material ins All – manchmal so heftig, dass sich das Objekt in mehrere Mini-Kometen aufspaltet. Bei K1/Atlas scheint jetzt genau das passiert zu sein.

K1/Atlas: Zu nah an der Sonne

Bereits die beiden Helligkeitsausbrüche zwischen dem 31. Oktober und 4. November deuteten auf innere Turbulenzen hin. Kurz danach meldeten Amateur:innen eine Aufspaltung des pseudo-Nukleus – offenbar die Folge eines strukturellen Bruchs. Die einzelnen Bruchstücke sind auf den Aufnahmen sehr gut zu erkennen.

Dass K1/ATLAS den sonnennächsten Punkt überhaupt überstanden hat, war nie garantiert: Die Passage führte ihn rund fünf Millionen Meilen näher an die Sonne als die mittlere Merkur-Distanz. Auch wenn der Komet kurz stabil wirkte, hat ihn am Ende doch ein ähnliches Schicksal ereilt, wie Ikarus in der griechischen Mythologie: Wer zu nah an der Sonne fliegt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Offenbar hat die Erwärmung durch unseren Stern bei dem Kometen bleibende Schäden hinterlassen hat.

Ein vollständiger Zerfall könnte ihn demnächst in ein sogenanntes „headless wonder“ verwandeln, bei dem der Nukleus verschwindet und nur der Schweif übrigbleibt – wie zuletzt bei C/2024 G3 (ATLAS).

Der zerbröselnde Komet: Letzte Chance zur Beobachtung

Noch leuchtet der Komet laut Sky and Telescope mit Magnitude 10 am Morgenhimmel und zeigt einen 20 Bogenminuten langen Staubschweif in Richtung Nordwesten. Bis etwa zum 20. November wird er für mittlere Breiten sogar zirkumpolar und damit die ganze Nacht sichtbar.

Die Mondphase spielt Beobachter:innen dabei in die Karten: Anfang Dezember bleibt der Himmel weitgehend mondfrei, bevor der Mond für einige Tage stört und dann wieder verschwindet.

Wer flexibel zwischen Morgen- und Abendhimmel wechselt, kann mehrere Wochen lang nahezu perfekte Bedingungen nutzen – solange der Komet noch existiert.

