„Komplett vermasselt“: OpenAI-CEO räumt Fehler beim Start von GPT-5 ein

Vor rund einer Woche wurde GPT-5, das langersehnte neue Spitzenmodell von OpenAI, veröffentlicht – und sorgte für viel Enttäuschung. In einem Interview mit The Verge blickte Sam Altman, CEO und Mitgründer des KI-Unternehmens, jetzt auf den holprigen Start zurück und gab zu, dass einige zentrale Fehler gemacht wurden.

Viele Nutzer:innen sind von GPT5- frustriert

Die Erwartungen an GPT-5 waren riesig – nicht zuletzt, weil Altman sie selbst massiv befeuerte. Im Vorfeld der Veröffentlichung sagte er, die Leistungsfähigkeit des neuen Modells mache ihm Angst, und verglich die Entwicklung sogar mit dem Manhattan-Projekt, also dem geheimen Bau einer Atombombe während des Zweiten Weltkriegs. Seine gleichzeitige Besorgnis über mangelnde Regulierung sorgte für zusätzliche Diskussionen.

Aber schon kurz nach dem Start wurde klar, dass Altman die Messlatte möglicherweise etwas zu hoch angelegt hatte. Neben peinlichen Patzern während einer Live-Präsentation bekundeten zahlreiche Nutzer:innen online ihre Frustration über das neue Modell. Ein Nutzer kritisierte unter anderem die kürzeren und unzureichenderen Antworten. Viele sagten sogar, dass GPT-5 bei ihnen schlechter arbeite als das Vorgängermodell GPT-4o.

Laut Altman ist der Andrang trotzdem groß

Im Interview gestand Altman die Fehltritte jetzt offen ein. „Ich denke, wir haben beim Rollout einiges komplett vermasselt“, sagte er und fügte hinzu, dass das Unternehmen erkannt habe, was es tatsächlich bedeute, ein Produkt für Hunderte Millionen Menschen an einem einzigen Tag upzugraden. Schon kurz nach der Veröffentlichung musste er zurückrudern und zahlenden Abonnent:innen den Zugriff auf GPT-4o wieder erlauben – ein Eingeständnis, dass der Launch von GPT-5 gründlich misslungen war.

Trotz der Demut ließ Altman auch überschwängliches Eigenlob nicht aus. So habe sich der API-Traffic innerhalb von 48 Stunden nach dem Start des neuen Modells verdoppelt und wachse weiter. „Uns sind die GPUs ausgegangen. ChatGPT verzeichnet jeden Tag neue Nutzungsrekorde“, so Altman. Vor allem der neue Switcher sei beliebt, der automatisch das Modell auswählt, das sich am besten für die jeweilige Anfrage eignet. Gerade diese neue Funktion hatte anfangs aber für viel Frust gesorgt, da sie nicht richtig funktionierte und ChatGPT deshalb sogar „dümmer“ wirken ließ.

Hat OpenAI potenzielle Risiken im Blick?

Im Interview ging Altman auch auf das Feedback enttäuschter Nutzer:innen ein, die die „wärmere“ Persönlichkeit von GPT-4o vermissten. „Es gibt Menschen, die tatsächlich das Gefühl hatten, eine Beziehung zu ChatGPT zu haben. Dieser Umstand war uns bewusst und wir haben darüber nachgedacht“, so Altman. „Und dann gibt es Hunderte Millionen andere, die zwar keine parasoziale Beziehung zu ChatGPT haben, sich aber sehr daran gewöhnt haben, dass es auf eine bestimmte Weise reagiert, bestimmte Dinge bestätigt und sie in gewisser Weise unterstützt.“

Mit diesen Aussagen verfehlte er allerdings die zentralen Kritikpunkte vieler Skeptiker:innen. Denn gerade jene Nutzer:innen, die emotional an den Chatbot gebunden sind, stellen zunehmend ein Problem dar. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen sich der Zustand von Menschen mit psychischen Vorerkrankungen durch die Nutzung von ChatGPT deutlich verschlechtert hat. Zwar gibt OpenAI an, das Problem erkannt zu haben, aber bisher deutet wenig darauf hin, dass GPT-5 bessere Schutzmechanismen bietet als seine Vorgängermodelle.