Konkurrenz für Netflix und Disney: US-Streamingdienst Max kommt nach Deutschland

Expansionspläne: Max will Netflix und Disney Plus Konkurrenz machen. (Foto: Koshiro K/Shutterstock)

Schon jetzt ist der HBO-Streamingdienst Max den Branchengrößen Netflix und Disney Plus auf den Fersen. Obwohl seit dem US-Relaunch im Mai 2023 erst in 65 Märkten aktiv, verzeichnet Max knapp 100 Millionen Abonnent:innen – und ist als einziger Streamingdienst neben Netflix profitabel. Zur Einordnung: Netflix hat 270 Millionen, Disney 170 Millionen Abonnent:innen weltweit.

Max: Deutschlandstart geplant

Max ist derzeit in 20 europäischen Ländern verfügbar, darunter Schweden, Bulgarien, Spanien und Polen. Neu hinzugekommen sind jetzt Frankreich und Belgien. In den kommenden zwei Jahren will der Streamingdienst weltweit weitere Märkte erobern. So ist der Start in Deutschland, Großbritannien und Italien geplant.

Die Ambitionen des Netflix-Herausforderers sind groß. „Wir wollen in jedem neuen Markt innerhalb von drei bis fünf Jahren zu den drei größten Anbietern gehören“, so Jean-Briac Perrette, Chef der Streamingabteilung bei Max-Mutter Warner Bros. Discovery, gegenüber Variety.

Olympia-Übertragung als Anreiz

Aktuell scheint es für Max jedenfalls gut zu laufen. Perrette zufolge waren die vergangenen Launches „die besten, die wir jemals hatten“. Speziell im Ausrichterland Frankreich versucht Max mit der kompletten Übertragung der Olympischen Spiele zu punkten.

Einen Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in Großbritannien und Italien verhindern dagegen bisher bestehende Verträge zwischen Warner, Sky und RTL. In Deutschland etwa hatte Warner die Zusammenarbeit mit Sky erst Ende 2019 für mindestens sechs Jahre verlängert, wie Golem schreibt.

Kommt Max erst 2026 nach Deutschland?

Entsprechend scheint ein Marktstart von Max in Deutschland erst Anfang 2026 realistisch. Das würde dem jetzt offiziell angekündigten Zweijahreszeitraum entsprechen.

Sky-Kund:innen brauchen trotz eines Max-Starts nicht zu befürchten, dass sie den Zugang zu den Streaminginhalten von Warner verlieren könnten. Warner-Inhalte würden in jedem Szenario auf der Plattform bleiben, wie Sky-Chefin Dana Strong Anfang Juni betonte.

Max-Inhalte bei Sky möglich

Bisher ist aber noch offen, wie genau das funktionieren soll. Möglich, dass Max-Inhalte einfach in bestimmte Sky-Abopakete integriert werden, Max aber zugleich unabhängig davon gebucht werden kann. Ähnlich ist es mit den Paramount-Inhalten gelaufen, als Paramount Plus hierzulande an den Start gegangen ist.