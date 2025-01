News

Konkurrenz für PS5 und Xbox Series X? Warum Russland an eigenen Konsolen tüftelt

Russland soll derzeit an zwei Gaming-Konsolen für den heimischen Markt arbeiten. Jetzt geben die Verantwortlichen hinter der Hardware erstmals Einblicke darüber, was die Geräte leisten können – und an wen sie sich richten.