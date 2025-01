Konkurrenz zum iPhone 17 Air: Leak verrät erste Details zum Galaxy S25 Slim

Mit dem S25 Slim will Samsung offenbar seine Galaxy S-Reihe um ein ultradünnes Smartphone erweitern. (Foto vom Galaxy S24: t3n)

Ultraschlanke Smartphones könnten einer der 2025er-Smartphone-Trends werden. Zumindest Apple und Samsung scheinen in diesem Jahr solche Geräte auf den Markt bringen. Gerüchte über ein Galaxy S25 Slim kursieren schon eine Weile, nun sind aus in der Regel zuverlässiger Quelle Renderbilder und Spezifikationen des Slim-Modells durchgesickert. Ganz so dünn wie das iPhone 17 Air werden soll, wird das S25 Air nicht.

Samsung Galaxy S25 Slim: Wohl nur 6,4 Millimeter dünn

Der Leaker Steve Hemmerstoffer, auch bekannt als Onleaks, hat auf der Webseite SmartPrix CAD-Renderbilder und Abmessungen des Galaxy S25 Slim veröffentlicht. Vom Design her gibt es wenig Überraschungen, denn es sieht letztlich aus wie ein Galaxy-Smartphone, mit dem Unterschied, dass es um einiges dünner als bisher wird.

Den Informationen von Onleaks zufolge wird das Galaxy S25 Slim gerade einmal 6,4 Millimeter dünn sein, und somit 1,5 Millimeter (mm)oder 19,5 Prozent dünner als das Galaxy S24 Plus. Die Kameras ragen 1,9 Millimeter aus dem Gehäuse. Das Galaxy S25 Ultra soll mit 8,2 Millimetern ohne Kamerabuckel etwa zwei Millimeter dicker sein.

An die mutmaßliche Gerätedicke des iPhone Air, das zwischen 5,5 und sechs Millimeter dünn sein soll, kommt das Samsung-Modell nicht ganz heran.

Hinsichtlich der Abmessungen wird das Galaxy S25 Slim laut Onleaks etwa 159 × 76 × 6,4 Millimeter (mm) groß sein. Zum Vergleich: Das Galaxy S25 Ultra wird voraussichtlich 162,8 × 77,6 × 8,2 mm messen. Das bedeutet, dass das S25 Slim 1,6 mm schmaler, 3,8 mm kürzer und 1,8 mm dünner als das Ultra sein könnte.

Galaxy S25 Slim: Triple-Kamera auf der Rückseite

Auch zur weiteren Ausstattung liefert der Leaker einige Daten: Auf der Rückseite sollen wie bei „normalen“ S25-Modellen drei Kameras an Bord sein, die aus einer 200-Megapixel-Weitwinkel-, einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einem Teleobjektiv mit gleicher Auflösung und 3,5-fachem, optischen Zoom bestehen.

Samsung setzt beim Teleobjektiv angeblich auf die im November 2024 angekündigte ALoP-Technologie (All-Lenses-on-Prism), die die Linsen vor dem Prisma positioniert. Dies erzeugt einen größeren optischen Zoom, ohne auf einen dicken Kamerabuckel zu setzen.

Bei Apples erwarteten iPhone 17 Air werden auf der Rückseite weniger Kamerasensoren erwartet. Letzten Gerüchten zufolge könnte ähnlich wie beim iPhone SE 4 nur eine Weitwinkel-Kamera mit 48-Megapixeln verbaut sein.

Unter der Haube wird das S25 Slim voraussichtlich von einem Snapdragon-8-Elite-Chipsatz angetrieben, der von zwölf Gigabyte RAM unterstützt wird. Beim iPhone 17 Air können wir von einem A19-Chip ausgehen, der auch im kommenden Basis-iPhone verbaut sein wird und von acht Gigabyte RAM unterstützt wird. Softwareseitig wird beim Galaxy S25 Slim sicherlich Android 15 mit One UI 7 installiert sein.

Galaxy S25 und iPhone Air: Beides wohl keine Akkumonster

Die geringe Baudicke wird sowohl beim Galaxy S25 Slim als auch beim iPhone A17 Air wenig Platz für große Akkus bieten. Sowohl das Samsung- als auch das Apple-Gerät sollen einem Bericht auf Weibo vom Leaker „Digital Chat Station“ Akkus mit einer Kapazität zwischen 3.000 und 4.000 Milliamperestunden daherkommen.

Gerade in Zeiten, in denen normal dicke Smartphones dank Silizium-Carbon-Zellchemie Kapazitäten von bis zu 7.000 Milliamperestunden und zwei Tage Laufzeit erreichen, klingen die Slim-Geräte im Hinblick auf Laufzeit nach einem Rückschritt.

Samsung Galaxy S25 Slim im Mai erwartet

Samsungs Galaxy S25 Slim wird voraussichtlich nicht zeitgleich mit der Galaxy-S25-Serie bestehend aus S25, S25 Plus und S25 Ultra auf den Markt kommen, heißt es. Es sei indes möglich, dass der Hersteller das Slim-Modell im Zuge des Unpacked-Events am 22. Januar anteasert.

Der Marktstart des dünnen Smartphones könnte erst im Mai erfolgen, um zunächst den Fokus auf die drei Hauptgeräte zu legen. Zudem wäre der Release so näher an der Ankündigung von Apples im September erwarteten iPhone 17 Air.

