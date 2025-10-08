Kontozwang unter Windows 11: Microsoft schiebt Setup-Tricks endgültig den Riegel vor

Eigentlich sind ein Internetzugang und ein Microsoft-Account schon seit der Einführung von Windows 11 Pflicht, um das Betriebssystem vollständig installieren zu können. Allerdings haben User:innen in den vergangenen Monaten immer wieder Lücken im System gefunden, um diese Voraussetzungen auszuhebeln. Dadurch ließen sich auch Offline-Instanzen von Windows 11 installieren – ganz ohne Internetzugang oder Microsoft-Account.

Windows 11: Microsoft erzwingt Internetverbindung

Doch damit ist jetzt Schluss. Microsoft hat einen neuen Test-Build von Windows 11 veröffentlicht, in dem die bekanntesten Workarounds geschlossen wurden. Dadurch werden User:innen gezwungen, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen sowie einen Microsoft-Account anzulegen oder sich damit einzuloggen. Ansonsten kann das Setup von Windows 11 nicht abgeschlossen werden.

In dem zugehörigen Blog-Beitrag heißt es: „Wir entfernen die bekannten Mechanismen, um lokale Accounts im Windows-Setup (OOBE) zu erstellen. Während diese Mechanismen oftmals genutzt wurden, um das Microsoft-Account-Setup zu umgehen, wurden dadurch auch wichtige Setup-Bildschirme übersprungen. Das könnte potenziell dazu führen, dass User das OOBE verlassen, obwohl das Gerät nicht vollständig eingerichtet wurde.“

Noch findet sich die Änderung nur im Dev-Channel-Build von Windows 11. Das Update trägt dort die Versionsnummer 26220.6772 und kann von Windows-Insidern ausprobiert werden. Sollte es keine Probleme während der Tests geben, dürfte die Änderung dann auch zeitnah per Update in der Release-Version von Windows 11 landen. Wann das der Fall sein wird, lässt sich aber bisher nicht genau sagen.

Als kleine Friedenserklärung bringt Microsoft aber noch ein neues Feature in den Setup-Prozess von Windows 11. Einige User:innen haben den Workaround genutzt, um den Standardordner im C-Laufwerk selbst benennen zu können. Das ist jetzt auch im Laufe der Installation möglich, wenn auch nur mit der Tastenkombination „Shift + F10“ und dem Kommando „cd oobe“ gefolgt von „SetDefaultUserFolder.cmd <Ordnername>“. Da dieser Weg noch recht umständlich und wenig offensichtlich ist, werden ihn wohl viele User:innen gar nicht nutzen. Künftig könnte Microsoft aber womöglich einen eigenen Setup-Bildschirm während der Windows-11-Installation dafür implementieren.

