Fundstück
Frei von Korruption: In Albanien regiert erstmals eine KI als Ministerin mit

Als erstes Land der Welt hat Albanien eine KI zur Ministerin ernannt. KI-Chatbot Diella wird von einer albanischen Frau in traditioneller Kleidung verkörpert. Die Idee: Die KI solle „frei von Korruption“ agieren, so Regierungschef Edi Rama.

Von Jörn Brien
2 Min.
Diella KI-Ministerin
Diella: Albanischer KI-Chatbot und erste KI-Ministerin der Welt. (Bild: e-albania.al)

EU-Beitrittskandidat Albanien setzt bei der Korruptionsbekämpfung auf KI-Support – so öffentlichkeitswirksam wie nur möglich. Denn der albanische Ministerpräsident Edi Rama hat den früheren KI-Chatbot Diella – albanisch: Sonne – zur Ministerin ernannt.

Erste durch KI erschaffene Ministerin

Diella wird von einer jungen Frau in traditioneller albanischer Kleidung repräsentiert, wie Zeit Online schreibt. Bei Diella handele es sich um die erste Ministerin, „die nicht physisch anwesend, sondern durch KI erschaffen ist“, so Rama.

Wie konkret die KI-Ministerin arbeiten soll, ist nicht klar. Ziel sei jedenfalls, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge „frei von Korruption“ agieren zu können, wie Rama sagt. Dies solle durch die KI sichergestellt werden – und Albanien dadurch um ersten zu 100 Prozent korruptionsfreien Land werden, was Ausschreibungen angeht.

Korruption als Problem in Albanien

Die derzeit in dem Lande herrschende Korruption und organisierte Kriminalität gelten als Hürden für den angestrebten EU-Beitritt. Seit 2014 ist Albanien Beitrittskandidat und erhält für anstehende Reformprozesse milliardenschwere EU-Hilfen.

Bis 2030 will Rama das Land in die EU führen. Beobachter:innen zweifeln an dem Zeitplan. Zwar sei es unter Rama, früher Bürgermeister der Hauptstadt Tirana und seit 2013 am Ruder, zu „tiefgreifenden Veränderungen“, wie eine Analyse der US-Denkfabrik Atlantic Council attestiert.

Korrupte Spitzenpolitiker im Visier

Die Korruption reicht aber bis hinein in die Spitzenpolitik. Im Wahlkampf 2025 geriet neben mehreren Ex-Minister:innen auch der Chef der größten Oppositionspartei, Sali Berisha, ins Visier der Ermittler:innen, wie orf.at berichtete.

Aber kann KI das richten? Rama gilt als Fan der Technologie, hatte schon nach seiner Wiederwahl im Frühsommer 2025 erklärt, dass er KI mehr Aufgaben anvertrauen wolle. Das sei keine Fiktion bekräftigte der Ministerpräsident jetzt.

Diella: KI-Chatbot auf Behördenplattform

Die Diella genannte KI war im Januar 2025 als KI-Chatbot an den Start gegangen, um Menschen bei der Nutzung der offiziellen Plattform E-Albania unter die Arme zu greifen. Dort werden Dokumente und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.

Diella soll dort laut offiziellen Angaben 36.600 digitale Dokumente ausgestellt und fast 1.000 Dienstleistungen vermittelt haben, wie es bei techxplore.com heißt. In den kommenden Tagen stellt Rama sein Kabinett für seine laufende vierte Amtszeit vor – dann mit KI-Ministerin Diella.

KI erfolgreich im Kampf gegen Korruption?

Ob das Ganze mehr ist als ein PR-Gag und die KI tatsächlich so immun gegen Korruption, wie Rama behauptet, muss sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. In jedem Fall ist die Ernennung einer KI-Ministerin eine spannende Sache, die wir für dich weiterverfolgen werden.

