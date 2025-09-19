Das unsichtbare Gerüst des Alls: Wie 14.000 Galaxien die Dunkle Materie verraten

Dunkle Materie ist unsichtbar und für die Forschung noch immer ein großes Rätsel. (Bild: Shutterstock/Klss)

Einem Team von Astronom:innen der Rutgers University im US-Bundesstaat New Jersey ist ein bemerkenswerter Fortschritt im Verständnis unseres Universums gelungen. Sie haben eine Methode entwickelt, um die Verteilung der unsichtbaren Dunklen Materie im frühen Kosmos zu kartieren.

Ihre Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurden, liefern keine direkte Antwort darauf, was Dunkle Materie ist, zeigen aber mit bisher unerreichter Präzision, wo sie sich befindet und wie sie die Entstehung von Galaxien gesteuert hat.

Galaxien als kosmische Spürhunde

Um das Unsichtbare sichtbar zu machen, nutzten die Wissenschaftler:innen um die Doktorandin Dani Herrera einen indirekten Ansatz. Sie analysierten die Daten der Himmelsdurchmusterung ODIN (One-hundred-square-degree DECam Imaging in Narrowbands).

Stellt euch das kosmische Netz vor: ein gigantisches, unsichtbares Gerüst aus Dunkler Materie, das das gesamte Universum durchzieht. An den dichtesten Knotenpunkten dieses Netzes sammelt sich durch Gravitation Gas, aus dem Sterne und schließlich ganze Galaxien entstehen.

Die Astronom:innen haben nun über 14.000 besonders helle, junge Galaxien aus der Frühzeit des Universums als eine Art Leuchtfeuer benutzt. Diese sogenannten Lyman-Alpha-Emitter dienten als Marker, um die darunterliegenden, unsichtbaren Konzentrationen der Dunklen Materie aufzuspüren.

Was die Fingerabdrücke über unsere Herkunft verraten

Die Analyse der räumlichen Haufenbildung dieser Galaxien in drei verschiedenen Epochen nach dem Urknall offenbarte klare Muster, die das Team als „kosmische Fingerabdrücke“ bezeichnet. Diese Muster zeigen, wo die Konzentration der Dunklen Materie am höchsten war.

Eine der zentralen Erkenntnisse der Studie ist, dass nur ein sehr kleiner Teil – konkret drei bis sieben Prozent – dieser dichten Dunkle-Materie-Regionen tatsächlich eine solche leuchtende Galaxie beherbergt. Dies legt nahe, dass die Phase, in der eine Galaxie so hell strahlt, kosmisch gesehen nur ein kurzer Augenblick ist.

Die Ergebnisse stützen zudem die Theorie, dass sich aus diesen frühen Galaxienansammlungen die heutigen, uns bekannten Galaxien entwickelt haben. „Die durch diese Studie aufgedeckten Massen der Dunklen Materie stimmen mit der Vorstellung überein, dass sich Lyman-Alpha-emittierende Galaxien zu heutigen Galaxien wie unserer eigenen Milchstraße entwickelt haben“, erklärt Eric Gawiser, Professor an der Rutgers University und Mitautor der Studie, laut einer Pressemitteilung.

Ein Puzzleteil, nicht die ganze Lösung

Die neue Methode liefert eine beeindruckende Karte des jungen Universums und bestätigt die fundamentalen Modelle der Strukturbildung im Kosmos. Sie ist ein wertvolles Werkzeug, um die Entwicklung von Galaxien besser zu verstehen.

Dennoch sollte man die Ergebnisse richtig einordnen. Es handelt sich um eine brillante Kartierung der Auswirkungen von Dunkler Materie, nicht um den Nachweis ihrer Existenz oder eine Erklärung ihrer Natur. Das grundlegende Rätsel, woraus die rund 27 Prozent des Universums bestehen, die wir nicht sehen können, bleibt weiterhin ungelöst.

