Kosmischer Gartensprenger: Erstmals zwei tanzende Schwarze Löcher abgebildet

Was Astronomen jahrzehntelang vermutet haben, ist jetzt erstmals sichtbar. Eine neue Analyse von Radiodaten zeigt zwei gigantische Objekte beim Paartanz im fernen Kosmos – und löst ein altes Rätsel auf.

Von Dieter Petereit
3 Min.
Artikel merken
Die Daten für die Entdeckung stammen vom RadioAstron- (oder Spektr-R) Teleskop, das hier als Muster zu sehen ist. (Foto: fifg / Shutterstock)

Einem internationalen Team von Astronom:innen ist die erste direkte Abbildung von zwei sich umkreisenden supermassereichen Schwarzen Löchern gelungen. Die Aufnahme zeigt den Quasar OJ 287, ein fünf Milliarden Lichtjahre entferntes System, dessen seltsames Verhalten Forscher:innen seit Jahrzehnten vor Rätsel stellt. Die Ergebnisse, die das zugrundeliegende Modell eines binären Systems bestätigen, wurden im Fachmagazin The Astrophysical Journal publiziert.

Die Aufnahme zeigt nicht die Schwarzen Löcher selbst, sondern die von ihnen ausgestoßenen Plasmastrahlen, sogenannte Jets. Um diese Strukturen im Detail aufzulösen, nutzte das Team ein Netzwerk aus Radioteleskopen. Entscheidend waren dabei die Daten des Weltraum-Teleskops RadioAstron, das mittels Weltraum-Interferometrie (Space-VLBI) eine 100.000-fach höhere Auflösung erreicht als optische Instrumente. Diese Technik, bei der mehrere Teleskope zu einem virtuellen Riesenteleskop zusammengeschaltet werden, ist bereits vom Event Horizon Telescope bekannt, das das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße abgebildet hat.

Der „Gartensprenger“ von OJ 287

Der eigentliche Durchbruch ist die Identifizierung eines zweiten Jets. Dieser stammt vom kleineren, sekundären Schwarzen Loch und zeigt eine gänzlich neue Form, die einem Wasserstrahl aus einem rotierenden Gartensprenger nahekommt: So ähnlich verdrillt dieser Jet durch das All.

Gegenüberstellung des theoretischen Modells (links) und der RadioAstron-Beobachtung (rechts), die erstmals die Positionen der beiden Schwarzen Löcher in OJ 287 sowie den Jet des sekundären Lochs (oberste Komponente) zeigt. (Bild: Mauri J. Valtonen, Lankeswar Dey, Staszek Zola, et al.)

Der Grund für seine Form ist die immense Geschwindigkeit des kleineren Objekts, das mit etwa zehn Prozent der Lichtgeschwindigkeit das primäre Loch umkreist. Diese Bewegung verursacht eine sogenannte relativistische Aberration, eine Verzerrung der Strahlung, die den Jet aus unserer Perspektive gekrümmt erscheinen lässt. Dass die Daten von RadioAstron, die bereits vor etwa einem Jahrzehnt gesammelt wurden, nun exakt dieses modellierte „Gartensprenger“-Muster zeigen, gilt als starker Beweis für die Theorie.

Ein 40 Jahre altes Rätsel

Die Idee, dass es sich bei OJ 287 um ein binäres System handelt, ist nicht neu. Bereits 1982 vermutete der damalige finnische Masterstudent Aimo Sillanpää, dass die regelmäßigen Helligkeitsausbrüche des Quasars – etwa alle zwölf Jahre – durch ein zweites Schwarzes Loch verursacht werden. In diesem Modell durchbricht das kleinere Loch auf seiner Umlaufbahn die Akkretionsscheibe (die Gasscheibe) des größeren, was die beobachteten Ausbrüche auslöst.

Wissenschaftlicher Disput ist nicht beigelegt

Trotz der neuen Ergebnisse ist der wissenschaftliche Konsens zu OJ 287 weiterhin nicht final. Das Modell von Valtonen, das von einem extrem schweren primären Schwarzen Loch (18 Milliarden Sonnenmassen) ausgeht, steht in Konkurrenz zu einem anderen.

Ein Team um Dr. Stefanie Komossa vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIFR) stellte 2023 ein alternatives Modell vor. Dessen Berechnungen legen nahe, dass das primäre Loch deutlich leichter sein müsse – etwa 100 Millionen Sonnenmassen. Solche unterschiedlichen Modelle sind in der Astrophysik wichtig, um komplexe Systeme zu verstehen, ähnlich wie KI-Simulationen zur Entstehung von Galaxien eingesetzt werden.

Die nun vorgelegte Abbildung des sekundären Jets stützt das Valtonen-Modell erheblich. Sie demonstriert vorrangig, wie durch verbesserte Analysemethoden und die Kombination verschiedener Beobachtungen (optisch und Radio) selbst in alten Datensätzen noch fundamentale Entdeckungen verborgen liegen.

