News
Kosmischer Rekord: Stern verschlingt seinen Zwilling mit noch nie beobachteter Geschwindigkeit

Ein weißer Zwerg frisst seinen Nachbarstern so gierig auf, dass das Doppelsternsystem V Sagittae bald in einer gewaltigen Explosion enden könnte – und die wäre sogar von der Erde aus zu sehen.

Von Christian Weindl
2 Min.
Kosmischer Rekord: Stern verschlingt seinen Zwilling mit noch nie beobachteter Geschwindigkeit

Der Kleine bringt den Großen zu Fall: Ein weißer Zwerg frisst seinen Nachbarn auf. (Symbolbild: Diego Barucco/Shutterstock)

Im Sternbild Schütze, etwa 7.800 Lichtjahre von der Erde entfernt, spielt sich gerade ein spektakuläres Szenario ab: Wie ein internationales Forschungsteam in einer kürzlich veröffentlichten Studie zeigt, befindet sich im Doppelsystem V Sagittae ein weißer Zwerg, der seine größere Partnerin regelrecht auffrisst.

Der Materie-Fressrausch lässt den Stern so stark strahlen, dass er zu einem der hellsten seiner Art wird. Astronom:innen sehen darin nicht nur ein seltenes Spektakel, sondern auch einen Vorboten für das ganz große Finale: eine Explosion, die von der Erde aus sichtbar sein könnte.

V Sagittae: Weißer Zwerg eskaliert

Normalerweise halten Doppelsternsysteme ein fragiles Gleichgewicht. Doch bei V Sagittae gibt es kein Halten mehr: Der weiße Zwerg saugt Materie von seinem Begleiter mit einer Gier an, die Astronom:innen so noch nicht beobachtet haben.

„Er strahlt wie ein Leuchtfeuer in der Nacht“, zitiert Phys.org Phil Charles von der University of Southampton. Die Erklärung: Das frisch aufgenommene Gas entzündet auf der Oberfläche thermonukleare Prozesse, die den Zwerg heller scheinen lassen als alles Vergleichbare.

Leuchtender Ring aus Gas gibt Auskunft über sterbende Sterne

Doch V Sagittae hat noch mehr zu bieten: Denn der Zwerg saugt mehr Materie an, als er auf einmal verschlingen kann. Dadurch schleudert er überschüssiges Material ins All und formt einen leuchtenden Gasring, der das System umgibt.

Für Forschende ist dieser Ring ein bisher einzigartiger Untersuchungsgegenstand. Er kann tiefe Einblicke in das Leben und Sterben von Sternen geben, indem er zeigt, wie Sterne in den letzten Zügen ihrer Entwicklung aussehen.

Von der Nova zur Supernova

Das Drama um die kosmische Anziehung der beiden Sterne steuert unweigerlich auf ein grandioses Finale zu: Zunächst nehmen die Wissenschaftler:innen an, dass V Sagittae in den kommenden Jahren eine Nova zünden wird – einen Helligkeitsausbruch, der den Stern nachts von der Erde aus mit bloßem Auge sichtbar macht.

Doch dabei bleibt es womöglich nicht: Langfristig könnte das System auch in einer Supernova enden – und die wäre die sogar am Taghimmel zu sehen.

