Kostenloses E-Learning für alle: Wie die Lernplattform der EU eure Skills verbessert

Wer im Netz nach Kursen rund um das Erlernen neuer Sprachen oder ersten Programmier-Skills sucht, trifft schnell auf Angebote, die euch noch vor der ersten Lehreinheit zur Kasse bitten. Das muss allerdings nicht sein. Denn die EU bietet eine kostenlose Lernplattform, die euch viele dieser Fertigkeiten spielerisch beibringt.

Was bietet die Lernplattform der EU?

Um an dem kostenlosen Lehrangebot teilzunehmen, müsst ihr euch einen Account auf der Website der EU Academy erstellen. Akzeptiert die Richtlinien der Plattform und schon könnt ihr aus der langen Kursliste eine Lehreinheit für euch heraussuchen. In deutscher Sprache sind dabei vor allem Kurse zum Erlernen anderer Sprachen vorhanden. Wer Programmiersprachen lernen möchte, muss meist zwangsläufig des Englischen mächtig sein – oder es zunächst auf der Plattform lernen.

Der Vorteil bei vielen Kursen: Ihr könnt die Lektionen jederzeit verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Eure Fortschritte werden gespeichert. Zudem könnt ihr euch etwa bei den Sprachkursen Hinweise auf Deutsch einblenden lassen, damit ihr die Menüs und einzelnen Lehrmodule wirklich versteht.

Aber wie sehen die Kurse eigentlich aus? Wir haben uns kurzerhand für den Sprachkurs Englisch A1 angemeldet, der sich an Erasmus-Student:innen richtet. In einer der ersten Lektionen sollen wir lernen, wie wir uns richtig auf Englisch vorstellen. Im Lernmodul bekommen wir das aber nicht dröge über Texteinblendungen präsentiert. Stattdessen gibt es eine Messenger-Ansicht, die stark an Whatsapp erinnert.

Dort klicken wir auf ein Video von einem unserer fiktiven Mitbewohner:innen namens Connor. Anschließend stellen sich weitere Mitbewohner:innen vor. Nachdem wir alle Chats durchgeklickt haben, bekommen wir ein kurzes Multiple-Choice-Quiz darüber, wie die Menschen heißen, die sich uns eben vorgestellt haben. Anschließend müssen wir die Namen noch einmal händisch eingeben, nachdem die Mitbewohner:innen ihre Namen per Sprachnachricht buchstabiert haben.

