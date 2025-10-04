Kostenpflichtige Memories-Funktion: So verhinderst du die Löschung deiner Snaps

Die Memories-Funktion von Snapchat soll kostenpflichtig werden. Wie Techcrunch berichtet, wird der kostenlose Speicherplatz für vergangene Snaps zukünftig auf 5 GB beschränkt sein. Anstatt zu einem zahlungspflichtigen Abo zu wechseln, entscheiden sich viele Nutzer:innen allerdings dazu, ihre Daten zu exportieren.

Anzeige Anzeige

Wer viele Snaps speichern will, muss bezahlen

Die Social-Media-App Snapchat wird von weit über 800 Millionen Menschen weltweit genutzt. Sie zeichnet sich durch authentische und kreative Snaps aus, die nach kurzer Zeit automatisch wieder verschwinden. Die App, die durch dieses Konzept mehr Privatsphäre und Sicherheit bieten soll, ist vor allem bei jungen Nutzer:innen beliebt. Bisher ermöglichte die Memories-Funktion das dauerhafte Speichern und Ordnen von Snaps in einem persönlichen Cloud-Archiv innerhalb der App. Im Gegensatz zu klassischen Snaps, die nach kurzer Zeit verschwinden, bleiben Inhalte in Memories erhalten und sind jederzeit für die Nutzer:innen zugänglich.

Zukünftig soll die Memories-Funktion aber auf 5 GB beschränkt sein. Für 100 GB Speicherplatz müssen Nutzer:innen dann 1,99 Dollar pro Monat bezahlen. Accounts mit Snapchat+ erhalten im Rahmen ihres monatlichen Abonnements für 3,99 Dollar bis zu 250 GB Speicherplatz. Nutzer:innen von Snapchat Platinum, die monatlich 15,99 Dollar zahlen, können sogar auf 5 TB Speicherplatz zugreifen. „Es ist nie einfach, von einem kostenlosen zu einem kostenpflichtigen Dienst umzusteigen, aber wir hoffen, dass der Wert, den wir mit Memories bieten, die Kosten wert ist”, heißt es in einem Blogbeitrag des App-Anbieters. „Diese Änderungen ermöglichen es uns, weiterhin in die Verbesserung von Memories für unsere gesamte Community zu investieren.”

Anzeige Anzeige

Snaps können auch heruntergeladen werden

Laut Snapchat wird die Änderung die meisten Nutzer:innen nicht betreffen. Nur diejenigen, die eine große Anzahl an Snaps gespeichert haben, müssen überlegen, wie sie mit ihren Erinnerungen umgehen möchten. Bei Accounts, die das Limit überschreiten, aber keinen kostenpflichtigen Tarif abschließen, werden die ältesten Snaps gespeichert, während die neuesten gelöscht werden. Alternativ können Nutzer:innen ihre Snaps exportieren: Eine Möglichkeit ist, sie direkt in der Galerie zu speichern – der Download ist allerdings auf 100 Memories pro Vorgang beschränkt. Nutzer:innen, die keine Zeit damit verbringen möchten, ihre Memories in 100er-Paketen zu exportieren, können das Tool „Meine Daten herunterladen“ von Snapchat verwenden, um ihr Memories-Archiv zu speichern und es sich per E-Mail als ZIP-Datei zuschicken zu lassen.

Durch die Einführung von kostenpflichtigem Speicherplatz für Memories kann Snapchat die steigenden Infrastrukturkosten decken und Nutzer:innen mit hohem Speicherbedarf monetarisieren, während der kostenlose Zugang erhalten bleibt. Snapchat erklärte, dass das Unternehmen bei der Einführung nicht damit gerechnet habe, dass so viele Menschen die Memories-Funktion nutzen würden – aktuell sind rund eine Billion Snaps auf der Plattform gespeichert.