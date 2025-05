Dieser Trick kostet OpenAI laut CEO Sam Altman Millionen US-Dollar: Bitte und Danke bei ChatGPT schreiben. Warum Nutzer:innen das machen? Manche wissen möglicherweise, dass sich damit die Ergebnisse von KI-Chatbots verbessern lassen.

Mit Trinkgeld Belohnungs-Effekt ausnutzen

Der Tipp, auch bei der Verwendung von Software wie Claude, Gemini oder Perplexity, diese beiden Höflichkeitsbegriffe zu nutzen, ist verbreitet. Laut Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider gibt es eine bessere Variante: Trinkgeld anbieten. In der neuen Folge von t3n MeisterPrompter erklärt sie im Gespräch mit t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak, warum der Output damit besser wird:

Beim Trinkgeld-Angebot geht es um die damit verbundene Belohnung. Zwar haben ChatGPT, Gemini und weitere KI-Chatbots keine Gefühle, jedoch haben sie laut Schneider das System „Belohnung“ durch die Trainingsdaten abgespeichert.

Weitere Möglichkeiten, um Ergebnisse gezielt zu verbessern

Ähnlich funktioniert der Hack, wenn du mit deinem Prompt das Versprechen auf Eis eingibst. „Eine Workshop-Teilnehmerin hat das immer so gemacht“, schmunzelt Schneider. Auch da habe sich eine Verbesserung der Ergebnisse im Vergleich zur belohnungsfreien Eingabe gezeigt.

Die Höhe des angebotenen Trinkgelds ist übrigens nicht entscheidend. Keine Sorge: Wirklich gezahlt wird das Geld natürlich nicht. Zudem gibt es noch andere Möglichkeiten, um den Output des KI-Chatbots zu verbessern. Welche das sind, hörst du in der verlinkten Folge von t3n MeisterPrompter.

