Die Kraft des positiven Denkens: Welchen Effekt Hoffnung für Patienten haben kann

Neue Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich die Gesundheit von Menschen mit Herzerkrankungen besser entwickelt, wenn sie hoffnungsvoller und optimistischer sind. Hoffnungslosigkeit hingegen ist mit einem signifikant höheren Todesrisiko verbunden.

Die Ergebnisse bauen auf Jahrzehnten faszinierender Forschungen zum Phänomen des Placebo-Effekts auf. Unsere Überzeugungen und Erwartungen an ein Medikament (oder eine Scheinbehandlung) können die Art und Weise verändern, wie es funktioniert. Der „böse Zwilling“ des Placebo-Effekts, der Nocebo-Effekt, ist genauso mächtig – negatives Denken wurde mit echten Symptomen in Verbindung gebracht.

Forscher:innen versuchen immer noch, die Verbindung zwischen Körper und Geist zu verstehen und wie unsere Gedanken unsere Physiologie beeinflussen können. Parallel dazu arbeiten viele Wissenschaftler:innen an Möglichkeiten, das Phänomen in Krankenhäusern zu nutzen. Ist es wirklich möglich, dass Ärzt:innen Hoffnung verschreiben?

Studienlage: Es ist schwer, Hoffnung festzunageln

Alexander Montasem von der Universität von Liverpool will eine Antwort auf diese Frage finden. In seiner jüngsten Studie fokussierte er sich mit Kolleg:innen auf Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und überprüfte alle veröffentlichten Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Hoffnung und Herzgesundheitsergebnissen.

Es ist ziemlich schwierig, Hoffnung festzunageln, aber diese Studien verwenden Fragebögen, um genau das zu tun. In einem populären Fragebogen wird Hoffnung als „positiver Motivationszustand“ definiert, der darauf basiert, handlungsfähig zu sein und die persönlichen Ziele zu erreichen.

Das Team von Montasem fand zwölf passende Studien, die insgesamt mehr als 5.000 Menschen umfassten. Zusammen stellten sie fest, dass große Hoffnung mit besseren gesundheitlichen Ergebnissen verbunden war: weniger Angina, weniger Müdigkeit nach dem Schlaganfall, eine höhere Lebensqualität und ein geringes Todesrisiko. Das Team präsentierte seine Arbeiten beim Treffen der British Cardiovascular Society Anfang Juni in Manchester.

Placebos und Nocebos: Wie sehen ihre Effekte aus?

Die Ergebnisse lassen an den Placebo-Effekt denken. Ein Placebo ist eine Scheinbehandlung, zum Beispiel eine inerte Substanz wie eine Zuckerpille oder eine Kochsalzlösung, die keine Medikamente enthält. Und doch haben Hunderte Studien gezeigt, dass solche Behandlungen bemerkenswerte Auswirkungen haben können.

Sie können die Symptome von Schmerzen, Migräne, Parkinson, Depressionen, Angstzuständen und einer Vielzahl anderer Störungen lindern. Die Art und Weise, wie ein Placebo verabreicht wird, kann seine Wirksamkeit beeinflussen, ebenso wie seine Farbe, Form und Preis. Teure Placebos scheinen effektiver zu sein. Sie können sogar dann wirken, wenn die Leute wissen, dass es nur Placebos sind.

Dann ist da noch der Nocebo-Effekt. Wenn man erwartet, dass man sich nach der Einnahme einer Substanz schlechter fühlt, ist es viel wahrscheinlicher, dass es tatsächlich so kommt. Der Nocebo-Effekt kann das Risiko von Schmerz, Magen-Darm-Symptomen, grippeähnlichen Symptomen und mehr erhöhen.

Wie wirken Placebos?

Es ist offensichtlich, dass Gedanken und Überzeugungen eine enorme Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden spielen können. Weniger klar ist, wie das funktioniert. Wissenschaftler:innen haben einige Fortschritte gemacht. So gibt es etwa Hinweise darauf, dass eine Reihe von Hirnchemikalien, einschließlich der Opioide des Körpers, sowohl an den Placebo- als auch an den Nocebo-Effekten beteiligt ist. Aber die genauen Mechanismen sind immer noch ein Rätsel.

In der Zwischenzeit arbeiten Forscher:innen daran, die Kraft des positiven Denkens zu nutzen. Es gab langlebige Debatten darüber, ob es für Ärzt:innen jemals ethisch ist, Patient:innen zu täuschen, damit sie sich besser fühlen. Wichtig zu beachten ist, dass das Personal die Pflicht hat, mit ihren Patient:innen ehrlich zu sein.

Ein ethischerer Ansatz könnte darin bestehen, Wege zu finden, um die Hoffnung der Patient:innen aufzubauen, sagt Montasem. Nicht durch Übertreiben des wahrscheinlichen Nutzens eines Arzneimittels oder durch Verharmlosen einer Prognose, sondern möglicherweise indem sie ihnen helfen, an ihren Zielen, ihrer Handlungsfähigkeit und ihren allgemeinen Lebenseinstellungen zu arbeiten.

Hoffnung kann die Gesundheit verbessern

Einige frühe Untersuchungen legen nahe, dass dieser Ansatz helfen kann. Laurie McLouth von der University of Kentucky und ihre Kolleg:innen stellten fest, dass eine Reihe von Diskussionen über Werte, Ziele und Strategien zum Erreichen dieser Ziele die Hoffnung von Menschen verbesserte, die wegen fortgeschrittenem Lungenkrebs behandelt wurden.

Montasem plant nun, alle veröffentlichten Arbeiten in diesem Bereich zu überprüfen und neue Strategien zu entwerfen, die auf zunehmender Hoffnung basieren. Diese müssen möglicherweise auf eine Person zugeschnitten sein, fügt er hinzu. Einige Menschen könnten zum Beispiel mehr auf eine spirituellere oder religiösere Denkweise über ihr Leben reagieren.

Die Ansätze könnten letztlich für alle hilfreich sein, selbst außerhalb der klinischen Umgebung. Auf die Frage, ob er Ratschläge für Menschen habe, die im Allgemeinen eine positivere Einstellung zum Leben haben möchten, erzählte Montasem, dass es wichtig ist, persönliche Ziele zu haben, zusammen mit einem Plan, um sie zu erreichen. „Sobald wir unsere Ziele aufgeben, geraten wir in Hoffnungslosigkeit“, sagt der Forscher.

Seine eigenen Ziele drehen sich um die Weiterentwicklung seiner Forschung, die Unterstützung von Patient:innen und die Zeit mit seiner Familie. „Materialistische Ziele sind nicht so vorteilhaft für Ihr Wohlbefinden“, fügt Montasem hinzu.

Dieser Artikel stammt von Jessica Hamzelou. Sie ist Senior Reporter bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über Biomedizin und Biotechnologie.

