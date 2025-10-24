Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Kraftwerk im Fenster: Neue Rekordwerte für halbtransparente Solarzellen

Forschende der Hong Kong Polytechnic University melden einen Durchbruch bei halbtransparenten organischen Solarzellen (ST-OPV). Das könnte einen wichtigen Schritt für gebäudeintegrierte Photovoltaik darstellen.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Kraftwerk im Fenster: Neue Rekordwerte für halbtransparente Solarzellen

Glasflächen gäbe es auf Hongkonger Wolkenkratzern genug. Was, wenn diese effizient Strom produzieren könnten? (Foto: Dorason/Shutterstock)

Ein Hongkonger Forschungsteam hat einen neuen Rekord bei der Effizienz von halbtransparenten Solarzellen erzielt: Die sogenannten ST-OPV–Zellen erreichten eine Lichtnutzungs­effizienz von 6,05 Prozent. Das ist bislang der höchste Messertwert bei semi-transparenten Solarzellen.

Anzeige
Anzeige

Kern der Arbeit ist ein neues Bewertungs­kriterium namens FoMLUE, mit dem sich Materialien für Solarzellen systematisch prüfen und vergleichen lassen. Ziel: Photovoltaik in Fenster, Fassaden oder Glasscheiben im Rahmen von Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) wirtschaftlich nutzbar machen.

Technologie-Update für architektonische Solaranwendungen

Die Herausforderung im BIPV-Bereich liegt bis heute hauptsächlich darin, Transparenz und Stromerzeugung der Solarzellen zu balancieren: Je heller und durchsichtiger eine Fläche, desto weniger Sonnenlicht wird zur Stromgewinnung genutzt. Je dunkler und undurchsichtiger, desto besser eignet sie sich zur Stromerzeugung, umso schwerer lässt sie sich aber unauffällig verbauen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Eine aktuelle Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, zeigt jetzt, dass bestimmte neue Materialien eine verbesserte Kombination aus hoher Licht­transmission und effizienter Energie­umwandlung bieten. Das Forschungsteam konnte zudem nachweisen, dass Komponenten mit hohem FoMLUE-Wert eine bessere Wärme­isolierung und Langzeit­stabilität aufweisen.

Glasflächen mit Funktion: Deutliche Energieeinsparungen gemessen

Die Anwendung städtischer Klimamodelle für 371 Städte in China zeigt: ST-OPV-verglaste Fenster erzielen in über 90 Prozent der Regionen spürbare Energie­einsparungen im Gebäude­betrieb.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

In sonnenreichen Gegenden mit heißen Sommern und warmen Wintern wurden Einsparungen von bis zu 1,43 GJ pro Quadratmeter und Jahr gemessen. Das sind umgerechnet 397 Kilowattstunden, was in neueren Häusern zum Beispiel den Jahresbedarf an Heizenergie um ein Vielfaches übersteigen kann.

Natürlich handelt es sich bei diesen Werten um Idealbedingungen, die sich nicht ohne weiteres auf Gebäudestrukturen weltweit übertragen lassen. Dennoch ist klar das große Potenzial hinter der Technologie erkennbar: Gebäude, die ganz ohne sichtbare Solarzellen selbst (quasi) emissionsfreue Energie produzieren und sich selbst versorgen.

Anzeige
Anzeige

Dafür dürfen die neuen Materialien selbst natürlich auch bei ihrer Herstellung nicht zu viel CO2-Ausstoß verursachen. Laut der Studie sind ST-OPVs jedenfalls icht nur billig zu produzieren, sondern auch ökologisch nachhaltig.

Solarfenster: Die nächsten Schritte

Die Forschenden nennen als nächstes Ziel die Skalierung dieser Technik auf großflächige Module und die Verbesserung der Langzeit­stabilität. Der Einsatz in realen Architektur-Projekten rückt damit näher. Außerdem könnten die Zellen auf E-Autos und in der Landwirtschaft auf Treibhäusern Anwendung finden.

Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der nachhaltigen Energiegewinnung

7 Bilder ansehen
Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der Energiegewinnung Quelle:

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren