Bildergalerie
Krank zu Hause? Diese 6 Videospiele sind die perfekte Medizin gegen Langeweile

Videospiele können eine wunderbare Ablenkung sein, wenn euch mal wieder ein Virus erwischt hat und der Schleim in den Nebenhöhlen das Atmen erschwert. Wir empfehlen euch sechs Spiele, die jetzt genau richtig sind.

Von Matthias Kreienbrink
2 Min.
Mit Krankschreibung zu Hause: Diese 6 Games sind die ideale Ablenkung
Mit diesen Games vertreibt ihr euch die Zeit, wenn ihr krank seid. (Foto: Dusan Petkovic / Shutterstock.com)

Es ist mal wieder diese Zeit. Diverse Viren gehen um, die sich gerne in eure Schleimhäute schleichen, sich da festsetzen – und euch dann für mindestens eine Woche aus dem Verkehr ziehen.

Da sitzt ihr nun auf dem Sofa, mit Decke, Schal und Tee, seid krankgeschrieben und wisst nicht so richtig, was ihr mit eurer Zeit anfangen sollt. Videospiele können da eine wunderbare Möglichkeit sein, sich mal ein wenig abzulenken; für ein paar Stunden die triste Realität zu verlassen und in eine virtuelle Welt zu reisen.

Freilich solltet ihr vor allem auf das hören, was euer Arzt oder eure Ärztin sagt: frische Luft, viel trinken und ausruhen. Aber dazwischen ist sicherlich auch mal Zeit, um eines der sechs Spiele zu zocken, die wir euch hier ans Herz legen wollen.

Diese 6 Games unterhalten euch, wenn ihr krankgeschrieben seid

Diese 6 Games unterhalten euch, wenn ihr krankgeschrieben seid

Viele Videospiele können eine nahezu meditative Wirkung haben – wenn es eben nicht nur um Action und Schnelligkeit geht, sondern darum, in Ruhe und mit Bedacht eine Stadt zu erbauen oder eine Welt kennenzulernen. Immer mehr Spiele legen großen Wert darauf, die Spielerinnen und Spieler nicht zu überfordern, sondern sie in ihrem eigenen Tempo spielen zu lassen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen.

Hinweis zum Datenschutz

Dorfromantik gehört etwa auch dazu. Als das Spiel am Anfang der Pandemie erschienen ist, haben wir mit den Machern darüber gesprochen, wie sie auf die Spielidee gekommen sind, wie sie mit dem plötzlichen Erfolg umgehen und welche Pläne sie nach dem Release des Spiels haben, das inzwischen sogar schon als Brettspiel veröffentlicht wurde.

„Wir haben uns schon im Bachelor Game-Design an der HTW Berlin kennengelernt, aber erst bei einem Gamejam gemerkt, dass wir richtig gut zusammenarbeiten können“, sagt Zwi Zausch, Co-Founder und Game-Designer bei Toukana Interactive, die in Berlin sitzen.

Also entschlossen sich Zwi Zausch und seine drei Mitgründer dafür, auch zusammen den Master zu belegen und gründeten aus dem Studium heraus ihr Studio. Das war im Frühjahr 2020, direkt zu Beginn der Pandemie. „Wir haben direkt an zehn Prototypen gearbeitet, die alle total unterschiedlich waren.“ Am Ende, nach Diskussionen im Team und mit anderen Studierenden, seien drei übrig geblieben, einer davon war Dorfromantik.

Wenn ihr mehr zu der Entstehung des Spiels erfahren wollte, lest unseren Artikel:

Itch.io und Youtuber: Wie Dorfromantik zu so einem erfolgreichen Spiel wurde.

MIT Technology Review Netflix
