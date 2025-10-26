Schnelle Hilfe im Krankheitsfall: Dieser Prompt macht es leichter, Aufgaben zu übernehmen

Renate hat diesen Prompt auch aus eigenem Nutzen direkt getestet: Stella war bei der Aufzeichnung krankheitsbedingt nicht dabei. (Foto: t3n)

Dein Kollege ist krank und du musst seine Aufgaben übernehmen. Das Problem: Eine saubere Übergabe gab es nicht. Mit dem passenden Prompt schaffst du Abhilfe. Renate stellt ihn dir in der verlinkten Folge von t3n MeisterPrompter vor.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie üblich beginnt er mit der Rollenzuweisung. In diesem Fall empfiehlt Renate, die Rolle als Organisations- und Prozessberater:in zu vergeben. Anschließend folgt die Aufgabenbeschreibung: „Deine Aufgabe ist es, Wissen im Team klar zu strukturieren, damit Aufgaben auch bei Krankheit oder Wechseln reibungslos weiterlaufen“.

Schritt-für-Schritt-Plan beginnt mit Aufgaben-Analyse

Im anschließenden Teil gibst du die einzelnen Unteraufgaben in einem Schritt-für-Schritt-Plan mit. Dieser Aufbau funktioniert etwa bei ChatGPT aktuell laut Renate besser, als die Aufgabe ohne Struktur zu übermitteln.

Anzeige Anzeige

Der erste Schritt schafft dabei die Basis. In ihm soll die KI analysieren, welche Aufgaben aktuell bei welcher Person liegen. Dafür musst du allerdings die passenden Daten zur Verfügung stellen. Möglich ist auch, eine Website einzubinden, auf der euer Team vorgestellt wird.

Schon nach dieser ersten Unteraufgabe ist es sinnvoll, Rückfragen anzufordern: „Stelle maximal 5 Rückfragen, bevor du beginnst, um Verständnislücken zu schließen“. Anschließend gehst du in deinem Prompt auf die weiteren Unteraufgaben ein. Details dazu hörst du in der verlinkten Folge.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.