Podcast
Schnelle Hilfe im Krankheitsfall: Dieser Prompt macht es leichter, Aufgaben zu übernehmen

Eine Erkältungswelle rollt durch das Land, in vielen Teams fallen kurzfristig Kollegen aus. Damit die Übernahme von wichtigen Aufgaben leichter gelingt, zeigt euch Renate bei t3n MeisterPrompter einen passenden Prompt.

Von Stella-Sophie Wojtczak
1 Min.
Schnelle Hilfe im Krankheitsfall: Dieser Prompt macht es leichter, Aufgaben zu übernehmen

Renate hat diesen Prompt auch aus eigenem Nutzen direkt getestet: Stella war bei der Aufzeichnung krankheitsbedingt nicht dabei. (Foto: t3n)

Dein Kollege ist krank und du musst seine Aufgaben übernehmen. Das Problem: Eine saubere Übergabe gab es nicht. Mit dem passenden Prompt schaffst du Abhilfe. Renate stellt ihn dir in der verlinkten Folge von t3n MeisterPrompter vor.

Wie üblich beginnt er mit der Rollenzuweisung. In diesem Fall empfiehlt Renate, die Rolle als Organisations- und Prozessberater:in zu vergeben. Anschließend folgt die Aufgabenbeschreibung: „Deine Aufgabe ist es, Wissen im Team klar zu strukturieren, damit Aufgaben auch bei Krankheit oder Wechseln reibungslos weiterlaufen“.

Schritt-für-Schritt-Plan beginnt mit Aufgaben-Analyse

Im anschließenden Teil gibst du die einzelnen Unteraufgaben in einem Schritt-für-Schritt-Plan mit. Dieser Aufbau funktioniert etwa bei ChatGPT aktuell laut Renate besser, als die Aufgabe ohne Struktur zu übermitteln.

Der erste Schritt schafft dabei die Basis. In ihm soll die KI analysieren, welche Aufgaben aktuell bei welcher Person liegen. Dafür musst du allerdings die passenden Daten zur Verfügung stellen. Möglich ist auch, eine Website einzubinden, auf der euer Team vorgestellt wird.

Schon nach dieser ersten Unteraufgabe ist es sinnvoll, Rückfragen anzufordern: „Stelle maximal 5 Rückfragen, bevor du beginnst, um Verständnislücken zu schließen“. Anschließend gehst du in deinem Prompt auf die weiteren Unteraufgaben ein. Details dazu hörst du in der verlinkten Folge.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.

