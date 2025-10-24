Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Supermarkt, Café, Kino? Was bei einer Krankschreibung tatsächlich erlaubt ist

Dürfen Arbeitnehmende zum Einkaufen oder ins Kino, wenn sie krankgeschrieben sind? Viele Berufstätige denken, sie müssten bei Krankheit grundsätzlich das Bett hüten. Doch das stimmt nicht.

Von Andreas Weck
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Kino, Einkauf, Kneipe: Was darf ich, wenn ich krankgeschrieben bin?

Aktiv sein trotz Krankschreibung: „Zulässig ist das, was der Arzt erlaubt.“ (Foto: dpa)

Die Nase läuft, der Kopf brummt. Und obwohl die extra vom Arzt beschaffte Krankschreibung eigentlich zur Ruhe auffordert, dreht die Welt sich ja bekanntlich weiter. Der Kühlschrank ist leer. Es braucht Milch, Butter und Brot. Doch was, wenn der Chef auf einmal in der Supermarktschlange neben einem steht? Da ist Ärger vorprogrammiert, meinen viele Berufstätige.

Anzeige
Anzeige

Die Antwort auf die Frage kennt Julia Neuper. „Einkaufen gehen ist der Regel eher unproblematisch“, erklärt die Rechtsanwältin für Arbeitsrecht. Die Expertin der Kanzlei Bird & Bird weiß, dass eine mögliche Abmahnung oder gar Kündigung eines Mitarbeiters, der mit Schnupfnase einkaufen geht, vor einem Gericht nie Bestand haben würde.

Aktiv sein trotz Krankschreibung: „Zulässig ist das, was der Arzt erlaubt.“

Krankschreibung: Im Herbst steigen die Krankmeldungen an. (Foto: Shutterstock- baranq)

Grundsätzlich sagt die Rechtsprechung, dass ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer sich so verhalten muss, dass er bald wieder gesund ist. Er hat sozusagen alles zu unterlassen, was die Genesung verzögert. Wer einen Bandscheibenvorfall hat, sollte insofern keine schweren Tüten tragen. Dass jedoch auch ein krankgeschriebener Mitarbeiter essen und trinken muss, steht völlig außer Frage.

Anzeige
Anzeige

„Es hängt von der Art der Erkrankung und daher vom jeweiligen Einzelfall ab, was der Arbeitnehmer während seiner Krankschreibung tun darf“, erklärt Julia Neuper. „Im Grundsatz gilt: Zulässig ist das, was der Arzt erlaubt.“ Wer sich unsicher ist, sollte insofern genau nachfragen. Oft sei jedoch mehr erlaubt, als zunächst angenommen.

Empfehlungen der Redaktion

So wird häufig sogar zu einem Spaziergang geraten, denn in den seltensten Fällen verzögert leichte Bewegung an der frischen Luft die Heilung. Anders sieht es aus, wenn ein Arbeitnehmer beispielsweise aufgrund einer Knieoperation krankgeschrieben ist und dennoch eine Wanderung unternimmt. Ähnlich ist es beim Kinobesuch. Bei Migränebeschwerden könnte ein Kinobesuch die Heilung verzögern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Bei einer depressiven Verstimmung tut ein wenig Ablenkung möglicherweise aber gut. Von einem abendlichen Kneipenbesuch sei jedoch immer abzuraten, meint Julia Neuper. „Alkohol schwächt den Körper und verzögert den Heilungsprozess“, warnt sie. Wer vom Vorgesetzten an der Bar erwischt wird, hat schlechte Karten.

„Im Grundsatz gilt: Zulässig ist das, was der Arzt erlaubt.“

Grundsätzlich darf ein Arbeitnehmer sogar arbeiten, wenn er krankgeschrieben ist. „Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stellt kein Beschäftigungsverbot dar, sondern enthält die Feststellung, dass jemand zum Zeitpunkt der Ausstellung nicht arbeitsfähig ist, und die Prognose, wie lange dieser Zustand voraussichtlich andauern wird“, erklärt die Juristin.

Anzeige
Anzeige

Es könne insofern sein, dass die Prognose nicht zutrifft und der Arbeitnehmer früher wieder an den Schreibtisch zurückkehrt. „Wenn der Arzt mich eine Woche krankschreibt, ich mich aber nach drei Tagen wieder fit fühle, darf ich auch wieder arbeiten gehen“, weiß Julia Neuper. Da würde es auch versicherungstechnisch keine Probleme geben.

Welches Szenario auch immer eintrifft: Julia Neuper plädiert dafür, im Zweifel immer den Arzt zu fragen, welche Tätigkeiten heilungsfördernd und welche eher heilungsverzögernd sind, anstatt selbst zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. „Verhält sich ein Arbeitnehmer genesungswidrig, stellt das eine ganz klare Pflichtverletzung des Arbeitsverhältnisses dar, die den Arbeitgeber auch dazu berechtigt, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen“, warnt die Expertin.

Empfehlungen der Redaktion

Konkret heißt das, dass der Vorgesetzte sowohl eine Abmahnung als auch in schwerwiegenden Fällen die fristlose Kündigung aussprechen kann. Diesen Ärger könnten Arbeitnehmer sich jedoch ersparen

Statt mehr Geld: 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung

Einige Gesundheitsmaßnahmen werden von gesetzlichen Krankenkassen gefördert.
10 Bilder ansehen
10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung Quelle: Foto: dpa
Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Michael Rosemeyer
09.06.2023, 09:28 Uhr

Dem Arbeitgeber wird der medizinische Grund (ID) für die Arbeitsunfähigkeit nicht mitgeteilt. Damit kann er nicht wissen, was hilft oder schadet bei der Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren