Kreative Lösung: Cybertruck-Besitzer spart 2.975 Dollar bei Reparatur

Teslas Cybertruck wird als robustes Fahrzeug mit einer rostfreien und angeblich kugelsicheren Edelstahlkarosserie beworben. Wie Inside EVs, ein Magazin für Elektromobilität, berichtet, musste ein Besitzer aus Detroit im US-Bundesstaat Michigan allerdings kürzlich das Gegenteil feststellen: Nur wenige Wochen nach der Auslieferung seines vollelektrischen Tesla-Trucks entdeckte er eine auffällige Delle. Sie befand sich an einer Kante im unteren Bereich der Tür, die bis zu den Hinterrädern verläuft.

Um die Beule an seinem neuen Fahrzeug reparieren zu lassen, suchte er den Kundendienst auf – doch der Kostenvoranschlag hatte es in sich. Nicht nur, dass Tesla 828 Dollar für eine neue Türverkleidung veranschlagte. Inklusive Arbeitszeit sollte sich die Rechnung für die Reparatur des Cybertrucks auf stolze 3.000 Dollar belaufen.

Der Cybertruck hält nicht, was er verspricht

Statt die teure Reparatur in Anspruch zu nehmen, suchte der Besitzer gemeinsam mit einem Freund nach einer alternativen Lösung. Es wurden verschiedene Methoden ausprobiert: Unter anderem befestigten die beiden Klebestifte an der beschädigten Stelle, um die Delle herauszuziehen – jedoch ohne Erfolg.

Erst als sie die Edelstahlverkleidung erhitzten und einen Saugnapf zum Einsatz brachten, gelang es ihnen, die Beule zu entfernen. Mit einem „Plopp“ sprang die Karosserie einfach wieder nach außen in ihre ursprüngliche Form. Mit etwas Kreativität und handwerklichem Geschick konnte sich der Besitzer des Cybertrucks so die Reparaturkosten von 3.000 Dollar sparen. Seine einzige Ausgabe bestand in einem Mittagessen für 25 Dollar, das er seinem Freund spendierte, der ihm bei der Entfernung der Delle geholfen hatte.

Kreative Lösungen statt teurer Reparaturen

Die hohen Reparaturkosten bei Tesla stellen ein ernsthaftes Problem dar. Tatsächlich sind sie so hoch, dass die Autovermieter Hertz und Sixt Anfang des Jahres beschlossen haben, ihre neu angeschafften, aber offenbar sehr wartungsintensiven Elektroflotten wieder zu verkleinern. Wie das Beispiel des Cybertruck-Besitzers zeigt, sind Reparaturen aber nicht immer so teuer, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Nicht jede Delle erfordert gleich den Austausch einer kompletten Tür – oft reicht schon ein wenig Einfallsreichtum.

6 Versprechen von Elon Musk, die nie eingehalten wurden:

