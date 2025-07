Kreditkarte, Auslandskrankenschutz & Co.: Was jetzt ins Handgepäck gehört

Ob Städtetrip nach Rom oder Fernreise nach Thailand – wer auf Reisen geht, sollte nicht nur Sonnencreme und Reisepass einpacken. Auch wichtige Karten und Versicherungsnachweise gehören ins Handgepäck, damit im Ernstfall alles griffbereit ist. Doch was muss wirklich mit und worauf kannst du verzichten?

Wichtigster Schutz: Die Auslandskrankenversicherung

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen selbst innerhalb der EU nicht immer alle Kosten und gelten auch nur in der EU und Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat.

Geht die Reise also ins weit entfernte Ausland, brauchst du auf jeden Fall eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung, denn ansonsten musst du im Fall der Fälle die Kosten für Behandlungen selber tragen. Allein der Rücktransport vom Urlaubsort kann dann richtig ins Geld gehen.

Auslandskrankenversicherungen sind meist schon für kleines Geld zu haben. Die Tarife für kurze Urlaubsreisen starten schon ab 8 Euro im Jahr für Einzelpersonen und rund 19 Euro für Familien.

Beim Abschluss der Versicherung solltest du auf einige wichtige Klauseln achten. So sollte der Rücktransport nicht nur übernommen werden, wenn es medizinisch notwendig ist, sondern auch, wenn es medizinisch sinnvoll ist. Für die Behandlungskosten sollte es keine Obergrenze geben. Die Versicherung sollte keinen Selbstbehalt haben – es gibt viele Tarife ohne diese Bedingung. Für aktive Urlauber ist außerdem wichtig, dass auch Sportverletzungen mitversichert sind.

Die meisten Auslandskrankenversicherungen gelten für Reisen, die bis zu 70 Tage dauern. Wer länger unterwegs ist, braucht eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung.

Wer privat krankenversichert ist, hat in Europa meist einen zeitlich unbefristeten Versicherungsschutz, außerhalb Europas jedoch meist nur für einen Monat.Prüfen solltest du aber, ob deine Versicherung einen medizinisch notwendigen Rücktransport einschließt.

Lohnt sich die Reiserücktrittsversicherung?

Oft werden zusätzliche Reiserücktrittsversicherung oder Reiseabbruchversicherung schon im Buchungsprozess angeboten. Ob sie sich lohnen hängt von vielen Faktoren ab, sinnvoll können sie bei sehr teuren Reisen sein.

Die Reiserücktrittsversicherung wird vor Reisebeginn abgeschlossen und erstattet Stornokosten, wenn du etwa wegen schwerer unerwarteter Krankheit, einem Todesfall in der Familie oder auch bei plötzlichem Arbeitsplatzverlust die Reise nicht antreten kannst oder willst. Die Reiseabbruchversicherung greift, wenn du schon auf Reisen bist. Sie erstattet nicht genutzte Leistungen wie etwa die Restnächte im Hotel oder bereits gebuchte Ausflüge, sowie die zusätzlichen Rückreisekosten, wenn du die Reise abbrichst oder auch oder Verlängerungskosten, wenn du etwa wegen Krankheit länger am Reiseort bleiben musst. Viele Tarife kombinieren auch beide Bausteine.

Die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen können sinnvoll sein, wenn der Reisepreis oder die Stornogebühren sehr hoch sind, etwa bei Kreuzfahrten oder Fernreisen über mehrere Wochen. Ob sie sich lohnt hängt aber auch von vielen persönlichen Faktoren ab, etwa ob Vorerkrankungen vorliegen oder kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige mit auf Reisen gehen und entsprechend mitversichert werden sollen. Beim Abschluss solltest du darauf achten, dass der Tarif keine Selbstbeteiligung vorsieht.

Die Stiftung Warentest hat 124 Angebote geprüft, je umfassender ihre Leistungen, desto besser schnitten die Versicherungen ab. Sehr gute Tarife für eine Einzelreise starten laut dem Test für eine 3.000 Euro teure Reise im Familien-Tarif bei 155 Euro, ein guter Schutz ab 92 Euro. Jahres-Policen sind oft günstiger und gehen ab 132 Euro los.

Unnötige Versicherungen: Wo du sparen kannst

Sowohl die Reisegepäckversicherung als auch Rundum-sorglos-Pakete aus Reisehaftpflicht- sowie Reiseunfallversicherung brauchst du laut der Verbraucherzentrale in der Regel nicht.

Der Grund: Viele Privathaftpflichtversicherungen gelten auch bei einem Auslandsaufenthalt von nicht mehr als einem Jahr weltweit. Daher solltest du vor Reiseantritt lieber die Bedingungen dieses Versicherungsvertrags checken, bevor du eine teure Zusatzversicherung abschließt.

Airlines und Veranstalter haften außerdem für Gepäck ohnehin bis zu rund 1,600 Euro pro Person, was für die meisten Reisenden ausreicht. Außerdem deckt die Hausratversicherung über die sogenannte Außenversicherung Schäden am Reisegepäck ab, etwa bei Einbruch oder Wetterereignissen.

Reisegepäckversicherungen haben dagegen meist viele Einschränkungen und schließen etwa Leistungen bei einem Diebstahl aus, wenn die Tasche kurz unbeaufsichtigt war. Viele haften nur begrenzt für Wertsachen wie Handy oder Kamera oder sehen einen hohen Selbstbehalt vor.

Spezielle Reiseunfallversicherungen halten Verbraucherschützer nicht für sinnvoll. Auch eine Reisehaftpflicht- und Reiserechtsschutzversicherung kannst du dir sparen. In beiden Fällen haben die private Haftplicht- oder Rechtsschutzversicherung Bausteine, die auch Zahlungen im Ausland regeln.

Sicher zahlen im Ausland: Karten, Bargeld & Gebühren

Wer auf Reisen nicht draufzahlen will, sollte sich auch überlegen, welche Zahlkarten ins Reisegepäck gehören. Je nach Reiseland können für Bargeldabhebungen oder Kartenzahlungen zusätzliche Kosten anfallen – auch werden nicht alle Karten überall akzeptiert. Bist du in Europa unterwegs, reicht oft die EC-Karte (Girocard), um im Ausland zu zahlen und Bargeld abzuheben.

Um spontan ein Hotelzimmer oder Mietwagen zu buchen, brauchst du aber auch oft eine “echte” Kreditkarte. Sie sind auch praktisch, weil sie weltweit akzeptiert werden. Auch hier lohnt sich aber ein Blick ins Kleingedruckte: Die Karte sollte möglichst keine Auslandseinsatzgebühren erheben. Daher solltest du vor Reisebeginn auf jeden Fall die Gebühren für die Zahlungen in deinem Zielland prüfen: Einige Anbieter erheben keine Jahresgebühr, andere bieten grundsätzlich kostenloses Bezahlen und Geldabheben im Ausland oder zumindest eine gewisse Anzahl von kostenlosen Abhebungen im Jahr an. Empfehlenswert ist ein “Backup” dabei zu haben, also etwa eine EC-Karte und eine Kreditkarte, um im Fall eines Diebstahls oder bei Verlust der Karte eine Alternative zu haben.

In vielen Reiseländern bleibt auch Bargeld unersetzlich, insbesondere außerhalb der großen Städte, bei Taxifahrten oder für kleine Trinkgelder. Die Wechselstuben an Flughäfen oder in Hotels solltest du aber meiden, denn hier sind die Konditionen in der Regel schlechter und es wird zusätzlich eine Servicegebühr erhoben. Günstiger ist es meistens, Bargeld mit der Karte abzuheben.

Kostenfallen vermeiden: Tipps für den Karteneinsatz

Die wahrscheinlich teuerste und zugleich gängigste Falle beim Zahlen im Ausland ist die „dynamische Währungsumrechnung“, kurz DCC: Am Kartenlesegerät wird dir dann angeboten, in Euro oder US-Dollar statt der Landeswährung zu zahlen. Die Umrechnung wird aber oft mit 5 bis 10 Prozent berechnet, während bei Zahlung in der lokalen Währung nur der offizielle Bankkurs gilt.

Wichtig ist, sich vor Reiseantritt ums Bezahlen im Urlaub zu kümmern. Lass deine Karten für den Auslandseinsatz freischalten, notiere die Notrufnummern für einen eventuellen Sperrfall.

