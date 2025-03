Krisenmodus: Sonos streicht wichtigstes Hardwareprodukt für 2025

Sonos’ Pläne, eine Alternative zu den TV-Streaming-Gadgets Apple TV oder Roku zu lancieren, sind gestrichen. Wie The Verge aus Unternehmenskreisen erfahren hat, wird das Produkt mit dem Codenamen „Pinewood“, das schon monatelang Beta-Tests durchlaufen hatte, nicht mehr weiter entwickelt. Laut Bericht ist das Produkt „vorerst vom Tisch“, das verantwortliche Team wurde anderen Projekten zugewiesen.

Sonos kommt nicht zur Ruhe

Laut Bericht hat Interim-CEO Tom Conrad die weitere Roadmap des Unternehmens neu priorisiert, um das Unternehmen nach dem schlechten Jahr 2024 – Stichwort: „Sonos App“ – wieder auf die richtige Bahn zu lenken.

Die Absage der TV-Streaming-Box lässt Sonos jedoch ohne ein bedeutendes neues Produkt für das Jahr 2025 dastehen, so Chris Welch von The Verge. Die Vorstellung der Box sollte in der zweiten Hälfte erfolgen. Zuletzt hatte das Unternehmen im Oktober 2024 die High-End-Soundbar Arc Ultra und den Subwoofer Sub 4 auf den Markt gebracht.

Nicht nur Conrad steht der neuen Produktkategorie kritisch gegenüber: Es heißt, einige Mitarbeiter:innen hatten die Befürchtung, dass es mit „Pinewood“ letztlich zu einer Wiederholung der Sonos-Ace-Kopfhörer kommen könnte. Mit den guten, aber teuren Kopfhörern hat das Unternehmen versucht, es mit etablierten Anbietern wie Sony, Bose oder Apple in einer neuen Produktkategorie aufzunehmen. Bei der Kategorie der Streaming-Box wären es etwa Roku, Amazon, Apple und Google. Bei den Kopfhörern dürfte jedoch die zum Marktstart unfertige neue App zum Misserfolg beigetragen haben.

Sonos-App: Software hat oberste Priorität

Um Sonos wieder auf Kurs zu bringen, fokussiere sich das Unternehmen zunächst weiterhin darauf, die „Leistung und den Ruf seiner Software wiederherzustellen“, so der Bericht. Die App hat in den vergangenen Monaten die meisten der zum Start im Mai 2024 fehlenden Funktionen zurückerhalten. Auch die Stabilität wurde verbessert.

Wann oder ob Sonos seine Streaming-Box auf den Markt bringen wird, ist derzeit ungewiss. Jedoch teilte Sonos Welch in einem Statement mit, dass das Unternehmen weiterhin mit „The Trade Desk“ zusammenarbeiten werden. „The Trade Desk“ ist die Firma, die das Betriebssystem für die Box entwickelt.

