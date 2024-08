Immer mehr Geld fließt in ETF – wird das zum Problem?

Immer mehr Menschen in Deutschland legen Geld in Exchange Traded Funds (ETFs) an. Laut Daten des deutschen Fondsverband BVI sind im ersten Halbjahr mehr als 80 Prozent der Nettomittelzuflüsse in Publikumsfonds in Aktien-ETF geflossen. Anleger:innen steckten weitere 9,5 Milliarden Euro in die passiven Investmentvehikel, während aus klassischen, aktiv gemanagten Aktienfonds 2,7 Milliarden Euro abgezogen wurden.