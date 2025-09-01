Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Meta warnt: Whatsapp-Schwachstelle könnte bereits für gezielte Angriffe genutzt worden sein

Eine kritische Sicherheitslücke in Whatsapp erlaubt es Angreifern, ohne Zutun der Nutzer:innen Schadcode über verknüpfte Geräte zu schleusen. Die Lücke soll in gezielten Angriffen ausgenutzt worden sein.

Von Christian Weindl
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Meta warnt: Whatsapp-Schwachstelle könnte bereits für gezielte Angriffe genutzt worden sein

Angrifff auf Whatsapp: Sicherheitslücken bei Messaging-Diensten werden zum Einfallstor für Malware. (Foto: Ascannio/Shutterstock)

Metas Messaging-Dienst Whatsapp warnt in einem aktuellen Security Advisory vor einer gefährlichen Schwachstelle mit der Kennung CVE‑2025‑55177.

Anzeige
Anzeige

Der Fehler lag laut Stellungnahme darin, dass Whatsapp beim Abgleich von Nachrichten zwischen verknüpften Geräten nicht richtig überprüfte, wer sie verschickt. Dadurch konnten Angreifer Inhalte von einer beliebigen Internetadresse direkt auf das Zielgerät schleusen – ganz ohne Zutun der Nutzer:innen.

Meta vergleicht diesen Bug ausdrücklich mit einer weiteren Zero‑Click-Lücke in Apple-Systemen (CVE‑2025‑43300), die ebenfalls kürzlich behoben wurde – und warnt, beide könnten gemeinsam für hochkomplexe Angriffskampagnen gegen gezielt ausgewählte Nutzer:innen genutzt worden sein.

Anzeige
Anzeige

Cyberattacke auf Whatsapp: Wer steckt hinter dem Angriff?

Donncha Ó Cearbhaill, Leiter des Sicherheitsteams von Amnesty International, stellt in einem Post auf X die Vermutung auf, dass Angreifer diese Lücken in gezielten, hoch spezialisierten Angriffen missbrauchen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Laut seiner Erfahrung erfolgen diese wahrscheinlich durch kommerziell verfügbare Überwachungssoftware. Diese wird oftmals gegen Menschenrechtsaktivist:innen, Journalist:innen oder politisch exponierte Personen eingesetzt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Überwachungssoftware gilt als Werkzeug repressiver Regimes – ursprünglich gedacht für staatliche Gegner:innen, mittlerweile immer häufiger gegen zivilgesellschaftliche Akteur:innen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Cyberangriffe ohne Zutun der User

Die Kombination aus Whatsapps Schwachstelle und Apples Zero‑Click‑Lücke zeigt, wie raffiniert moderne Angriffe arbeiten: ohne jegliche Benutzeraktion können Hacker Schadprogramme auf Geräten ausführen.

Anzeige
Anzeige

Während Angreifer Anwender:innen früher zumindest noch dazu bringen mussten, einen Link anzuklicken, um ihr Endgerät mit Malware zu infizieren, erfolgen neuartige Cyberattacken komplett unbemerkt im Hintergrund. Nutzer:innen sind ihnen so völlig schutzlos ausgeliefert.

Sicherheitslücken in Messaging-Apps betreffen nicht nur Privatanwender:innen, sondern öffnen Tür und Tor für zielgerichtete Cyber-Spionage.

Sinnvolle und weniger sinnvolle Passworttipps

8 Bilder ansehen
Sinnvolle und weniger sinnvolle Tipps für Passwörter Quelle: Shutterstock/ Vitalii Vodolazskyi

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren