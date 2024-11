Krypto-Allianz: Cardano-Gründer Hoskinson strebt Partnerschaft mit Trump-Regierung an

Charles Hoskinson ist Mitgründer von Ethereum und Gründer von Cardano. Er äußert sich regelmäßig in langen, teils langatmigen Livestreams zur Zukunft seines Projekts und der Kryptobranche im Allgemeinen. Seinen jüngsten Livestream auf X hat er nun genutzt, um seine Pläne zur Zusammenarbeit mit der Regierung Trump vorzustellen.

Anzeige Anzeige

Cardano-Chef Hoskinson wird zum Lobbyisten

So werde er im kommenden Jahr „eine beträchtliche Zeit lang mit Gesetzgebern zusammenarbeiten“, um die Regulierung von Kryptowährungen voranzutreiben und der Branche rechtliche Klarheit und Sicherheit zu verschaffen. So werde er gemeinsam mit anderen wichtigen Branchenführern an der Entwicklung von eindeutigen Krypto-Richtlinien in den USA arbeiten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Eben jenes Fehlen klarer Vorschriften habe dazu geführt, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Ökosysteme von Cardano, Solana, Ethereum und Ripple regelrecht überrollt habe, so Hoskinson. Auch das Bitcoin-Ökosystem sei durch die SEC in Mitleidenschaft gezogen worden, konstatiert er.

Anzeige Anzeige

Es sei nicht zu akzeptieren, dass Unternehmen wie der weltweit größte Investmentkonzern Blackrock der Branche die Krypto-Politik in den Vereinigten Staaten diktieren. Stattdessen müsse die Krypto-Politik der USA von „der amerikanischen Kryptobranche und wohlmeinenden Gesetzgebern“ selbst bestimmt werden.

Eigenes Büro für Kryptoregulierung soll Gesetzgeber beraten

Dazu werde er im Januar 2025 ein eigenes Büro eröffnen, dessen Aufgabe darin bestehen werde, mit der Legislative und Branchenmanagern zusammenzuarbeiten, um eine moderate Regulierung zu fördern. Dazu werde sich das Team des Büros an wichtige Führungskräfte wenden, um eine Gesetzgebungsagenda voranzutreiben, „die Wertpapiere und Rohstoffe im Kontext des Kryptoraums definiert“.

Anzeige Anzeige

Dabei gehe es nicht darum, etwa eine Sonderbehandlung oder Gefälligkeiten von den Regulierungsbehörden zu fordern. Vielmehr gehe es ausschließlich um Klarheit, Sicherheit und eine Chance für die Kryptobranche, zu gedeihen und durch Unternehmen und Beschäftigung Werte zu schaffen.

Kryptowährungen weiter im Aufwind

Cardano wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags bei 0,58 US-Dollar gehandelt. Laut CoinMarketCap ist der Krypto-Token in den vergangenen 24 Stunden um 32 und über die vergangenen sieben Tage um rund 73 Prozent gestiegen. Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Cardano liegt derzeit bei über 2,7 Milliarden Dollar, die Marktkapitalisierung bei rund 20,3 Milliarden.

Anzeige Anzeige

Derweil hat sich die mit Abstand wertvollste Kryptowährung Bitcoin am Mittag des 10. November 2024 zu einem neuen Allzeithoch von 79.991,88 Dollar aufgeschwungen. Das entspricht einem Anstieg von 4,5 Prozent über die letzten 24 Stunden.

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Management