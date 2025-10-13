Anzeige
News
Nach Krypto-Crash: Trump rudert im Zollstreit mit China zurück – und die Kurse steigen wieder

Mit der Ankündigung, zusätzliche Zölle gegen China in der Höhe von 100 Prozent zu erheben, hatte Donald Trump den bisher größten Krypto-Crash ausgelöst. Einen Tag später ist der US-Präsident zurückgerudert – und sorgte für eine Erholung.

Von Jörn Brien
2 Min.
Donald Trump USA China

US-Präsident Donald Trump: Zollstreit mit China bewegt die Märkte. (Foto: Jonah Elkowitz/Shutterstock)

Die USA und China haben ihren Handelskrieg kurz vor einem geplanten Spitzentreffen noch einmal verschärft. Nachdem China beim Export der vor allem für die Tech-Industrie und Autoindustrie wichtigen Seltenen Erden die Daumenschrauben anzog, reagierte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Samstag, den 11. Oktober 2025, mit der Ankündigung weiterer 100 Prozent Zölle gegen China.

US-Zollstreit mit China: Nervöse Märkte beben

An den nach monatelangem Höhenflug ohnehin leicht nervösen Märkte löste das ein wahres Beben aus. Neben den US-Aktienmärkten traf das vor allem den rund um den Uhr handelbaren Krypto-Bereich – zwischen dem 10. und 11. Oktober 2025 kam es zum bisher größten Krypto-Crash.

Dabei wurden innerhalb weniger Stunden 19,3 Milliarden US-Dollar in gehebelten Positionen vernichtet. Gerechnet auf den Anteil am gesamten Krypto-Markt war der Verlust dabei höher höher als beim Covid-19-Crash oder dem FTX-Schock. Die Marktkapitalisierung selbst schrumpfte um über 650 Milliarden Dollar – von gut 4,3 Billionen auf knapp 3,65 Billionen Dollar.

Trump rudert zurück und Märkte erholen sich

Es dauerte allerdings nur wenig mehr als einen Tag, da färbten sich die Krypto-Kurse auf 24-Stunden-Basis wieder grün. Grund: Trump war am Sonntag – wohl aufgrund der Schockreaktion der Märkte und Sorge vor der Börseneröffnung am Montag – in der Auseinandersetzung mit China zurückgerudert.

Hatte Trump das Verhalten Chinas zuvor noch als „außerordentlich aggressiv“ und „feindlich“ bezeichnet, erklärte er jetzt, dass die USA „China helfen, nicht schaden“ wolle, wie tagesschau.de berichtet. „Alles wird gut“, so Trump im Hinblick auf die Auseinandersetzungen mit China. Und: Der chinesische Staatschef Xi Jinping habe nur einen schlechten Tag gehabt. Weder Xi Jinping noch er, Donald Trump, wollten eine „Depression“ für China.

China wirft Trump Doppelmoral vor

China hat sich bisher noch nicht zu den neuen Tönen aus Washington geäußert. Die Zolldrohungen waren dagegen nicht gut angekommen. Aus dem chinesischen Handelsministerium heraus war Trump „Doppelmoral“ vorgeworfen worden. Die stetige Androhung von hohen Zöllen sei nicht der richtige Ansatz im Umgang mit China.

Die Rolle rückwärts von Trump scheint derweil die beabsichtigte Wirkung nicht verfehlt zu haben. Die US-Futures, die den wahrscheinlichen Börsenstart abbilden, drehten wie der Krypto-Markt nach Trumps Äußerungen ins Plus. Auch der Dax startet mit Gewinnen in den Montagshandel.

Krypto-Kurse wieder im Aufwind

Auf dem Krypto-Markt konnten einige große Währungen wie Binance Coin (BNB) die Verluste komplett wettmachen. Andere Krypto-Kurse wie jene von Bitcoin oder Ethereum erholten sich zumindest deutlich. Die Marktkapitalisierung liegt laut Coinmarketcap wieder jenseits der Marke von 3,9 Milliarden Dollar.

