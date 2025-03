Kühlen und Heizen: Wie „kalte“ Wärme aus dem Bergwerk kommt

Wärmepumpen auf dem Land, Fernwärme in der Stadt – dies sind die beiden zentralen Optionen, mit denen die Bundesregierung klimafreundliche Heizungen voranbringen will. Doch was ist mit den Vorstädten und Stadträndern? Dort gibt es meist zu wenig Platz für Wärmepumpen und zu wenig Abnehmer für ein Fernwärmenetz.