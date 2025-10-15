Kündigen – ja oder nein? Dieser Leitsatz schafft Klarheit

In wirklich keinem Job läuft immer alles rund. Und wirklich überall kommen Berufstätige in ihrem Arbeitsleben auch mal an einen Punkt, an dem sie sich fragen: Soll ich mir einen neuen Job suchen? Die Gründe für diesen inneren Konflikt können vielfältig sein: Keine Aufstiegschancen, eine schlechte Bezahlung, erhebliche Zweifel am Sinn der Arbeit, ein viel zu hoher Arbeitsdruck oder ein fragwürdiger Unternehmenskurs zählen oft dazu. Doch wie bekommst du Klarheit darüber, ob du kündigen solltest?