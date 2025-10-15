Kündigen – ja oder nein? Dieser Leitsatz schafft Klarheit
In wirklich keinem Job läuft immer alles rund. Und wirklich überall kommen Berufstätige in ihrem Arbeitsleben auch mal an einen Punkt, an dem sie sich fragen: Soll ich mir einen neuen Job suchen? Die Gründe für diesen inneren Konflikt können vielfältig sein: Keine Aufstiegschancen, eine schlechte Bezahlung, erhebliche Zweifel am Sinn der Arbeit, ein viel zu hoher Arbeitsdruck oder ein fragwürdiger Unternehmenskurs zählen oft dazu. Doch wie bekommst du Klarheit darüber, ob du kündigen solltest?
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.