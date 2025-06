Kündigung: An diesem Tag erhalten Angestellte sie am häufigsten

An diesem Tag wird am häufigsten gekündigt (Symbolbild: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock)

Als ob Montag nicht schon hart genug wäre: Am ersten Tag der Arbeitswoche ist das Risiko, gekündigt zu werden, auch noch besonders hoch. 23,2 Prozent aller Kündigungen in Deutschland werden an einem Montag ausgesprochen. So viele Entlassungen gibt es an keinem anderen Wochentag. Dies zeigt der Kündigungsatlas 2025 des Legal-Tech-Portals Allright.

An diesen Tagen drohen außerdem die meisten Kündigungen

Auf den Montag folgt mit deutlichem Abstand der Mittwoch mit 20,6 Prozent. Knapp dahinter liegt der Dienstag mit 19,8 Prozent. In Richtung Wochenende nimmt die Gefahr immer mehr ab. Am Donnerstag kam es zu 18,9 der Kündigungen, am Freitag nur noch zu 15,8 Prozent.

Auch am Wochenende sind Arbeitnehmer:innen nicht immer sicher vor einer Entlassung. Obwohl Kündigungen hier extrem selten sind. An einem Samstag passierten 1,4 Prozent der von Allright erfassten Fälle. An einem Sonntag nur 0,8 Prozent.

Meiste Kündigungen am Monatsende

Während die Wochentage doch relativ nah beieinander liegen, sind die Verhältnisse bei der Verteilung innerhalb eines Monats klarer. Laut der Studie sprachen Arbeitgeber über die Hälfte aller Kündigungen zum Ende des Monats aus. 51,6 Prozent waren es genau. In der Monatsmitte waren es 29,5 Prozent, in den ersten Tagen eines Monats nur 18,9 Prozent.

Diese Zahlen sind kein Zufall, sie hängen mit gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen zusammen. Die sehen in der Regel eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Ende eines Monats vor.

Gender Pay Gap auch bei Abfindungen

Männer sind laut dem Kündigungsatlas mit 61 Prozent häufiger von Entlassungen betroffen. Finanziell kommen entlassene Männer aber in der Regel besser weg als Frauen. Die Abfindungen von Männern betragen im Durchschnitt 5.082 Euro. Bei Frauen sind es lediglich 4.317 Euro.

Hier spiegelt sich der allgemeine Gender Pay Gap in der Arbeitswelt wider. Laut der Studie betrugen die Gehälter zum Zeitpunkt einer Kündigung bei Männern in Durchschnitt 4.545,73 Euro brutto. Frauen kommen nur auf 3.230 Euro.

Berufseinsteiger und Arbeitgeber ab 60 genau gleich oft betroffen

Arbeitnehmer:innen sind laut Allright im Schnitt 41 Jahre alt und etwa viereinhalb Jahre im jeweiligen Unternehmen beschäftigt. Doch auch Berufseinsteiger und Mitarbeiter:innen, die kurz vor der Rente stehen, können sich nicht sicher sein. Beide Gruppen, sowohl Beschäftigte in ihren ersten sechs Wochen im Unternehmen als auch Menschen über 60 Jahre, machen aber nur je 6,2 Prozent der Kündigungen aus.

