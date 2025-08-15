Künstliche Intelligenz kann Ärzte laut neuer Studie unzuverlässiger machen

KI kann für Mediziner auch Nachteile haben (Bild: SOMKID THONGDEE/Shutterstock)

Zuerst die gute Nachricht: Die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz kann Ärzt:innen bei ihrer Arbeit helfen. So konnte etwa laut einer Studie aus dem Februar 2025 eine KI die Erkennungsrate von Polypen bei Darmspiegelung um 12,5 Prozent steigern.

Doch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin hat offenbar auch Nachteile. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie polnischer Wissenschaftler:innen, die gerade in der Zeitschrift The Lancet Gastroenterology & Hepatology erschienen ist.

Vergleich von Darmspiegelung mit und ohne KI

Das Forschungsteam untersuchte die Arbeit in vier Endoskopiezentren in Polen, die Ende 2021 KI-Tools zur Erkennung von Polypen bei Darmspiegelungen eingeführt haben.

Im Rahmen der Studie wurden die Koloskopien per Zufallsprinzip in zwei Arten eingeteilt: einmal mit und einmal ohne die Assistenz einer Künstlichen Intelligenz.

In einem weiteren Schritt verglich die Studie dann Darmspiegelungen, die drei Monate vor der Etablierung der KI durchgeführt worden waren, mit solchen, die drei Monate nach der KI-Einführung stattgefunden haben – aber ohne KI-Assistenz.

Das Ergebnis war deutlich. Die Erkennungsrate von Polypen war nach der Gewöhnung an eine Künstliche Intelligenz gesunken. Betrug die Rate vor der KI-Zeit 28,4 Prozent, waren es nach der Einführung von KI nur noch 22,4 Prozent.

„Negativen Einfluss auf das Verhalten des Endoskopikers“

Dieses Ergebnis lässt den Schluss zu: Durch die Unterstützung der KI haben die Ärzt:innen verlernt, ihrer eigenen Expertise zu vertrauen. „Eine kontinuierliche Exposition gegenüber KI könnte die Erkennungsrate der standardmäßigen, nicht KI-gestützten Koloskopie verringern, was auf einen negativen Einfluss auf das Verhalten des Endoskopikers hindeutet“, heißt es in der Studie.

Das Autorenteam verweist auf eine Einschätzung der European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) aus dem Jahr 2019. „Mögliche erhebliche Risiken bei der Umsetzung, insbesondere die Dequalifizierung von Endoskopikern und eine übermäßige Abhängigkeit von künstlicher Intelligenz, nicht repräsentative Trainingsdatensätze und Hacking, müssen berücksichtigt werden“, warnte die ESGE damals.

