Bevor Sie einen Orangensaft kaufen, hat er wahrscheinlich bis zu zwei Jahre als zähflüssiger brauner Matsch in einem zweistöckigen Edelstahltank mit über einer Million Litern Fassungsvermögen gelagert. Es ist Orangensaft, aber das Wasser und die flüchtigen Aromen wurden ihm entzogen. Das Ergebnis ist ein einfacher Sirup, sechsmal zuckerhaltiger als Saft und ohne jede fruchtige, blumige Orangennote.