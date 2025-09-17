KI-Hacks für den Arbeitsalltag: Immer mittwochs stellen Renate und Stella arbeitsrelevante Prompts vor. (Foto: t3n)

Kundenfeedback ist wichtig – dennoch bleibt es oft unbeachtet. Gute Verbesserungsvorschläge gehen verloren, teilweise, weil die Zeit zur Analyse im Arbeitsalltag fehlt. KI-Chatbots schaffen dabei Abhilfe. Mit dem richtigen Prompt gelingt nicht nur die Analyse. Zusätzlich liefert er Ideen für Handlungsempfehlungen.

Dafür zeigen Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak – einen passenden Prompt. Er befindet sich als Vorlage in den Shownotes der verlinkten Podcast-Episode.

Die Eingabe beginnt wie üblich mit einer Rollenzuweisung: Für diesen Fall wählen wir den „Customer-Insights-Analyst“ aus. Darauf folgt die Aufgabenbeschreibung: „Deine Aufgabe ist es, Kundenfeedback strukturiert auszuwerten und daraus klare, umsetzbare Handlungsfelder abzuleiten“.

Vier Schritte: Verstehen, Analysieren, Präsentieren und Überprüfen

Nachfolgend kommt der Schritt-für-Schritt-Plan, nach dem die Aufgabe gelöst werden soll. Aufgeführt sind vier Punkte. Grob unterteilt sind sie in Verstehen, Analysieren, Präsentieren und Überprüfen.

Wichtig ist, das Kundenfeedback direkt als geordnete Datei anzuhängen. Sinnvoll ist etwa eine PDF-Datei. Achte dabei auf den Datenschutz, entferne etwa E-Mailadressen oder andere Informationen, die Rückschlüsse auf den Absender erlauben.

Bei der ersten Teilaufgabe, dem Verstehen, forderst du dazu auf, alle eingereichten Dateien gründlich durchzuarbeiten. Fordere zudem Rückfragen an, um die Gefahr von fehlenden Informationen zur Aufgabenlösung zu verringern.

Anschließend, im zweiten Schritt, machst du Vorgaben zur Kategorisierung. Lass den Chatbot das Feedback beispielsweise nach positiven und negativen Rückmeldungen aufteilen. Im dritten Schritt, der Präsentation, lässt du dir eine Übersicht der dringendsten Probleme ausgeben. Abschließend nennst du im Prompt weitere Vorgaben, etwa zur Sprache.

Details zum Prompt-Aufbau erfährst du in der verlinkten Folge. Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gib dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findest du hier direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.