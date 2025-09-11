Kundenservice neu gedacht: Wie hybride KI-Modelle Unternehmen zukunftssicher machen

Generative KI als Chance statt Bedrohung

Concentrix, ein Fortune-500-Unternehmen mit Fokus auf Service und Technologie, gestaltet diesen Wandel aktiv mit und denkt Customer Experience neu. Laut einer aktuellen Studie des Unternehmens und der Everest Group sehen 72 Prozent der Unternehmen generative KI nicht als Risiko, sondern als wertvolle Unterstützung. Immer mehr Marken setzen auf hybride Modelle, in denen Mensch und Maschine eng zusammenarbeiten. Ziel ist es, Mitarbeitende zu befähigen, nicht zu ersetzen.

Mensch und Maschine im Team: So funktioniert der hybride Kundenservice

Im Kundenservice übernimmt KI bereits vollständig Aufgaben, etwa als Voice- oder Chatbot. Gleichzeitig unterstützt sie Mitarbeitende im Hintergrund: Co-Piloten bereiten Informationen auf, liefern passende Antworten und automatisieren Arbeitsschritte. Das Nachschlagen in Wissensdatenbanken erledigt KI heute in Sekunden – noch während des Kundengesprächs. Vernetzte Systeme im Backend sorgen dabei für reibungslose und personalisierte Service-Erlebnisse.

Interne Wissens-Bots: Effizienzschub über den Kundenkontakt hinaus

Auch abseits des direkten Kundenkontakts setzen Unternehmen zunehmend auf KI. Concentrix entwickelt beispielsweise interne Wissens-Bots, die mit Unternehmensdaten und Low-Code-Lösungen arbeiten. So können sich Teams ohne technischen Hintergrund persönliche KI-Assistenten erstellen und Prozesse effizienter gestalten.

Jetzt starten, morgen profitieren

Hybride Mensch-KI-Modelle sind längst Realität. Wer heute klein mit der KI-Integration beginnt, legt den Grundstein für eine Organisation, die morgen ganz vorne mitspielt.