Kurioser Diebstahlschutz: Kriminelle geben Samsung-Smartphones einfach zurück – das ist der Grund

Wenn das Smartphone gestohlen wird, ist es für die Betroffenen ohnehin schon eine ungewöhnliche und stressige Situation. Gerade, wenn die Geräte nicht einfach still und heimlich aus Taschen entwendet, sondern direkt von Kriminellen mit Gewalt gefordert werden. Umso kurioser sind die Fälle für die Betroffenen, in denen sie ihr Smartphone postwendend zurückerhalten haben.

Anzeige Anzeige

Warum Diebe kein Interesse an Samsung-Smartphones haben

So ging es mehreren Bestohlenen in London, wie London Centric berichtet. Einer der Betroffenen war Sam, der im Januar von einer Gruppe von acht Männern überfallen wurde. Er sollte ihnen all seine Habseligkeiten überlassen – darunter seine Kamera, seine Mütze und schließlich auch sein Samsung-Smartphone. Als die Diebe schon auf der Flucht waren, kehrte einer von ihnen plötzlich um und gab Sam sein Smartphone zurück. Er soll dazu gesagt haben: „Wir wollen kein Samsung“.

Dabei soll es sich um keinen Einzelfall in Großbritannien handeln. Ein weiterer Betroffener namens Mark saß in seiner Arbeitspause mit seinem Samsung-Smartphone vor dem Gebäude, in dem er arbeitet. Plötzlich fuhr ein E-Bike an ihm vorbei und der Fahrer entriss ihm sein Handy. Mark nahm die Verfolgung auf, aber hatte keine Chance gegen das E-Bike. Umso erstaunter war er, als der Dieb anhielt, das Samsung-Gerät betrachtete und es einfach auf den Boden warf. Glücklicherweise entstand dabei kein Schaden.

Anzeige Anzeige

Selbst bei nicht offensichtlichen Überfällen verzichten die Dieb:innen auf Samsung-Smartphones. Ein weiterer Betroffener namens Simon wurde von einem Unbekannten freundlich auf der Straße angesprochen und gefragt, ob er Spotify nutzen würde. Simon dachte, dass er ihm seine Musik zeigen und somit bewerben wollte. Als er sein Samsung-Gerät aus der Tasche holte, lief der Mann plötzlich weg. Zu einem wartenden Komplizen soll er gesagt haben: „Das Handy ist tot, richtig?“

Jake Moore, Cybersicherheitsberater der Firma ESET, sagte gegenüber London Centric, dass es dafür einen einfachen Grund gebe: „Apple-Geräte haben einen höheren Wiederverkaufswert und es ergibt ökonomisch mehr Sinn, diesen gefragten Modellen nachzujagen, statt sich mit günstigeren Geräten mit einem niedrigeren Verkaufswert zu beschäftigen.“ Dementsprechend haben es britische Dieb:innen offenbar vornehmlich auf iPhones abgesehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Laut Moore bieten sowohl Android-Smartphones als auch iPhones gute Sicherheits-Features, um sie nach Diebstählen vor einem direkten Zugriff zu schützen. Die Dieb:innen präferieren iPhones also nicht, weil sie einfacher zu knacken wären. Wenn du dein Gerät im Falle des Falles besser schützen willst, empfehlen wir dir einen Blick auf unseren Ratgeber für Anti-Diebstahleinstellungen auf iPhones und die besten Tipps, um dein Android-Smartphone vor Dieb:innen zu schützen.

Kennst du schon diese Android-Funktionen?