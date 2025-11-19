Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Kurioser Diebstahlschutz: Kriminelle geben Samsung-Smartphones einfach zurück – das ist der Grund

Offenbar sind einige Kriminelle wählerisch geworden, wenn es um Smartphone-Diebstähle geht. Sie haben den Besitzer:innen eines Galaxy-Geräts einfach ihr Hab und Gut wiedergegeben. Warum das Interesse an Samsung-Smartphones bei den Kriminellen so gering ist.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Kurioser Diebstahlschutz: Kriminelle geben Samsung-Smartphones einfach zurück – das ist der Grund
Smartphone-Diebe geben vermehrt Samsung-Geräte an ihre Besitzer:innen zurück. (Bild: Shutterstock/vchal)

Wenn das Smartphone gestohlen wird, ist es für die Betroffenen ohnehin schon eine ungewöhnliche und stressige Situation. Gerade, wenn die Geräte nicht einfach still und heimlich aus Taschen entwendet, sondern direkt von Kriminellen mit Gewalt gefordert werden. Umso kurioser sind die Fälle für die Betroffenen, in denen sie ihr Smartphone postwendend zurückerhalten haben.

Anzeige
Anzeige

Warum Diebe kein Interesse an Samsung-Smartphones haben

So ging es mehreren Bestohlenen in London, wie London Centric berichtet. Einer der Betroffenen war Sam, der im Januar von einer Gruppe von acht Männern überfallen wurde. Er sollte ihnen all seine Habseligkeiten überlassen – darunter seine Kamera, seine Mütze und schließlich auch sein Samsung-Smartphone. Als die Diebe schon auf der Flucht waren, kehrte einer von ihnen plötzlich um und gab Sam sein Smartphone zurück. Er soll dazu gesagt haben: „Wir wollen kein Samsung“.

Dabei soll es sich um keinen Einzelfall in Großbritannien handeln. Ein weiterer Betroffener namens Mark saß in seiner Arbeitspause mit seinem Samsung-Smartphone vor dem Gebäude, in dem er arbeitet. Plötzlich fuhr ein E-Bike an ihm vorbei und der Fahrer entriss ihm sein Handy. Mark nahm die Verfolgung auf, aber hatte keine Chance gegen das E-Bike. Umso erstaunter war er, als der Dieb anhielt, das Samsung-Gerät betrachtete und es einfach auf den Boden warf. Glücklicherweise entstand dabei kein Schaden.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Selbst bei nicht offensichtlichen Überfällen verzichten die Dieb:innen auf Samsung-Smartphones. Ein weiterer Betroffener namens Simon wurde von einem Unbekannten freundlich auf der Straße angesprochen und gefragt, ob er Spotify nutzen würde. Simon dachte, dass er ihm seine Musik zeigen und somit bewerben wollte. Als er sein Samsung-Gerät aus der Tasche holte, lief der Mann plötzlich weg. Zu einem wartenden Komplizen soll er gesagt haben: „Das Handy ist tot, richtig?“

Jake Moore, Cybersicherheitsberater der Firma ESET, sagte gegenüber London Centric, dass es dafür einen einfachen Grund gebe: „Apple-Geräte haben einen höheren Wiederverkaufswert und es ergibt ökonomisch mehr Sinn, diesen gefragten Modellen nachzujagen, statt sich mit günstigeren Geräten mit einem niedrigeren Verkaufswert zu beschäftigen.“ Dementsprechend haben es britische Dieb:innen offenbar vornehmlich auf iPhones abgesehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Laut Moore bieten sowohl Android-Smartphones als auch iPhones gute Sicherheits-Features, um sie nach Diebstählen vor einem direkten Zugriff zu schützen. Die Dieb:innen präferieren iPhones also nicht, weil sie einfacher zu knacken wären. Wenn du dein Gerät im Falle des Falles besser schützen willst, empfehlen wir dir einen Blick auf unseren Ratgeber für Anti-Diebstahleinstellungen auf iPhones und die besten Tipps, um dein Android-Smartphone vor Dieb:innen zu schützen.

Kennst du schon diese Android-Funktionen?

Pixel 6 und 6 Pro
11 Bilder ansehen
Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren