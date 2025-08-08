Anzeige
News
Nach 68-Milliarden-Kurssturz: Aktionäre verklagen Tesla wegen Robotaxi-Versprechungen

Aktionär:innen haben Klage gegen Tesla und CEO Elon Musk eingereicht. Der Vorwurf: Der Multimilliardär und seine Finanzchefs hätten die erheblichen Risiken rund um die Robotaxi-Pläne verschwiegen. Die Kläger:innen fordern Schadensersatz.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Robotaxi Tesla

Vermasselter Robotaxi-Start enttäuscht Tesla-Aktionär:innen. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eric Gay)

Nur wenige Fahrzeuge im Einsatz, auf ein kleines Gebiet beschränkt, mit menschlicher Begleitung und nur fahrbereit, wenn das Wetter passt: Teslas Ende Juni 2025 in Austin, Texas, gestarteter Robotaxi-Dienst ist noch ausbaufähig. Zudem lief nicht einmal dieser Teilstart ohne Irrfahrten ab.

Robotaxi: Enttäuschung für Aktionäre

Im kalifornischen San Francisco darf die Robotaxi-Flotte von Tesla sogar nur dann auf die Straße, wenn eine menschliche Person hinter dem Steuer sitzt. Angesichts der hochtrabenden Versprechungen von Firmenchef Elon Musk eine klare Enttäuschung – für Fans, Investor:innen und Aktionär:innen des Elektroautobauers.

Jetzt sind Tesla, CEO Elon Musk sowie der ehemalige Finanzchef Zachary Kirkhorn und der aktuelle CFO Vaibhav Taneja von Aktionär:innen verklagt worden, wie Reuters berichtet. Vorgeworfen wird Tesla demnach Wertpapierbetrug, weil das Unternehmen das „erhebliche Risiko“ um die Gefährlichkeit der autonom fahrenden Autos, einschließlich der Robotaxis, verschwiegen habe.

Debakel lässt Aktienkurs einbrechen

Allein der – für viele Außenstehende – enttäuschende Start des Robotaxi-Dienstes in Texas hat für einen Einbruch der Tesla-Aktie um sechs Prozent innerhalb von nur zwei Tagen gesorgt. Rund 68 Milliarden US-Dollar an Marktwert waren futsch.

Noch Ende April 2025 hatte Musk in einem Conference-Call mit Aktionär:innen erklärt, dass Tesla voll auf den Robotaxi-Start in Austin im Juni fokussiert sei. Zudem ermögliche der Ansatz des E-Autobauers in Sachen autonomes Fahren „eine skalierbare und sichere Einführung in verschiedenen Regionen und Anwendungsfällen“.

Musk verspricht viel, hält aber wenig

Schon im Januar 2024 hatte Musk allerdings versprochen, dass Tesla im Laufe des Jahres über eine Million Robotaxis auf die Straße bringen werde. Das wurde später revidiert – und auf 2026 verschoben.

Den klagenden Aktionär:innen geht es aber um den Zeitraum zwischen 19. April 2023 und 22. Juni 2025. Letzterer ist der Tag, an dem Tesla mit dem Robotaxi-Dienst in Texas an den Start ging. Für diesen Zeitraum verlangen die Kläger:innen jetzt einen Schadensersatz in nicht genannter Höhe.

Ob sie mit dieser Klage Erfolg haben werden, bleibt unklar. Denn weder der massive Kursrutsch nach dem verpatzten Robotaxi-Start noch das Urteil zur Zahlung einer Geldstrafe von 329 Millionen US-Dollar wegen eines tödlichen Autopilot-Unfalls fallen da hinein.

Auf und Ab bei Teslas Aktienkurs

Stattdessen hat sich der Kurs der Tesla-Aktie an der Technologiebörse Nasdaq in diesem Zeitraum von rund 170 Dollar (Mitte April 2023) auf zwischenzeitlich bis zu knapp 490 Dollar (Ende Dezember 2024) fast verdreifacht. Trotz des Kursverfalls seit Beginn des Jahres 2025 stehen aktuell immerhin noch rund 310 Dollar zu Buche.

6 Bilder ansehen
6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Zudem hat der Tesla-Vorstand Elon Musk erst Anfang August 2025 ein weiteres milliardenschweres Aktienpaket in Aussicht gestellt – wenn dieser dem Unternehmen in der Chefposition erhalten bleibt. Mal schauen, ob sich dagegen erneut Widerstand bei den Aktionär:innen regt.

