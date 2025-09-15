Kurz vor einer Milliarde User: Snapchat rollt zwei lang ersehnte Features aus

Snapchat erfüllt zwei große Community-Wünsche: Chats können jetzt dauerhaft gespeichert und Group Streaks gemeinsam gepflegt werden. (Foto: XanderST/ Shutterstock)

Diese Neuheiten freuen Snapchat-Fans weltweit. Sie können Chats jetzt für immer behalten und sich auf ein neues Streak-Feature freuen. Damit wird die Konversation in der App noch persönlicher. Derweil möchte das Unternehmen mit KI-Funktionen und immer neuen Werbeoptionen das Umsatzwachstum wieder ankurbeln und in die Fortune 500 vorstoßen. Einen User-Meilenstein könnte man schon bald erreichen.

Anzeige Anzeige

Infinite Retention und Group Streaks: Zwei neue Snapchat-Funktionen im Überblick

Viele Snapchatter haben den Wunsch geäußert, ihre Chats für immer speichern zu können. Deshalb hat das Unternehmen eingelenkt und mit Infinite Retention genau diese Option eingeführt. Nach ersten Tests wird die Option jetzt umfassend ausgerollt. Dabei können User die Infinite Retention jedem individuellen Chat zuweisen. Alle Beteiligten werden über die Einstellungsänderungen informiert.

Auch neu sind die Group Streaks, nach denen ebenfalls gefragt wurde. Damit können die User mit jedem Snap im Gruppenkontext zu einem Streak beitragen, der hält, solange der Großteil der Gruppe regelmäßig aktiv ist. Diese Streaks sind, wie gewöhnlich, optional. Sie können binnen einer Woche wieder aktiviert werden, nachdem sie zu Ende gegangen sind.

Anzeige Anzeige

Trotz Community-Fokus: Snapchat braucht noch mehr Werbeumsatz

Diese beiden Feature-Neuheiten kommen kurze Zeit nach einem Brief von CEO Evan Spiegel zu 14 Jahren Snapchat. Darin geht der CEO auf aktuelle Entwicklungen ein und freut sich einerseits über die Entwicklung, dass Snapchat bereits 932 Millionen User zählt und der Milliarde nahe kommt. Andererseits sieht er die unabhängige Tech-App vor großen Herausforderungen, da das Wachstum der Werbeeinnahmen im zweiten Quartal 2025 auf vier Prozent geschrumpft ist. Immerhin haben 2025 bereits 2.000 neue Markenaktivierungen zum finanziellen Wachstum beigetragen. Für die Fortune 500 reicht der prognostizierte Umsatz 2025 von knapp sechs Milliarden US-Dollar aber nicht – die Grenze liegt dieses Jahr bei 7,4 Milliarden US-Dollar.

Im Kontext dieser Entwicklungen baut Evan Spiegel mit seinem Team vor allem auf altbekannte Stärken der App, insbesondere die Community.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„[…] In diesem Moment geht es nicht nur ums Überleben. Es geht darum zu beweisen, dass eine andere Art der Technologieentwicklung, die Freundschaften vertieft und Kreativität fördert, in einer Welt erfolgreich sein kann, die oft das Gegenteil belohnt. Wir dienen einer Gemeinschaft von 932 Millionen Menschen. Wir haben die Vision. Und vor allem haben wir einander […].“

Am Puls der Zeit agiert Snapchat mit den vielfältigen KI-Optionen allemal. Spiegel sieht Snapchat als einen der größten KI-basierten Video- und Bildgenerierungsdienste der Welt. Allein die Lenses werden täglich über acht Milliarden Mal eingesetzt. Dabei können User mit der neuen Imagine Lens ihre Snaps mit einem einfachen Prompt nach ihren Vorlieben visuell verändern und so für mehr Dynamik und Abwechslung sorgen.

Snapchat möchte aber auch direkt mit den Lenses Geld verdienen und hat zu diesem Zweck Anfang des Jahres gesponserte KI-Lenses eingeführt. Während Creator-Größen wie Ski Aggu für den nötigen Star-Appeal der Plattform sorgen sollen, bringen neue Werbelösungen wie First Snap – auch als Full-Screen-Video mit CTA möglich – und Sponsored Snaps zusätzliche Einnahmepotentiale. Gerade die Sponsored Snaps könnten die Brücke zwischen Creator Economy und Werbebotschaften zeitgemäß transportieren und die App-Infrastruktur nativ mit Brand-Botschaften verbinden; womöglich aber nicht immer zur Freude der User.

Anzeige Anzeige

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Snapchat