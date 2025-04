Kurz vor dem Support-Ende: Warum Microsoft die Sekundenanzeige in Windows 10 entfernt

Anfang April 2025 veröffentlicht Microsoft ein neues Update für Windows-10-Geräte. Windows Latest hat in dem Update eine Änderung entdeckt, die einigen User:innen sauer aufstoßen könnte. Denn nach dem Update verschwindet die Uhrzeit samt Sekundenanzeige auf dem Flyout-Menü des Kalenders.

Windows 10 ohne Sekundenanzeige: Das ist der Grund

Vor dem Update konnten User:innen in Windows 10 auf die Uhrzeit unten rechts in der Taskleiste klicken und so das Flyout-Menü für den Kalender öffnen. Dort wurde über dem aktuellen Monat auch die genaue Uhrzeit bis auf die Sekunde angezeigt. Nach dem Update steht am oberen Rand des Flyouts der aktuelle Wochentag sowie das Datum.

Wie Windows Latest betont, war die Sekundenanzeige für Programmierer:innen recht nützlich. Haben sie ein Skript erstellt, das sich alle paar Sekunden aktualisieren sollte, konnten sie mit dem Windows-10-Flyout prüfen, ob das auch wirklich passiert. Allerdings ist die Sekundenanzeige schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge von Microsoft.

Das Unternehmen hatte die Funktion beim Nachfolger Windows 11 direkt weggelassen. Durch die Änderung gab es aber so viel negatives Feedback, dass mittlerweile auch Windows 11 eine Sekundenanzeige bietet. Der Grund, warum Microsoft etwas gegen die Sekundenanzeige hat, liegt laut dem Unternehmen in der Performance. Demnach benötigen Windows 10 und 11 unnötige Ressourcen, wenn sie die Anzeige jede Sekunde aktualisieren müssen.

Zudem kann es passieren, dass Prozessoren nicht in den Standby wechseln, weil sie jede Sekunde eine neue Aktualisierung durchführen müssen. Dadurch verbrauchen sie ständig mehr Strom, als nötig wäre. Warum Microsoft sich noch vor dem Ende von Windows 10 dazu entschieden hat, die Funktion zu entfernen, hat das Unternehmen nicht kommuniziert. Microsoft bietet auch über das Windows-10-Ende hinaus erweiterten Support für das Betriebssystem. Doch offenbar reicht das nicht, um die Funktion mittelfristig am Leben zu erhalten.

