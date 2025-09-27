Anzeige
MIT Technology Review Analyse
Länger leben durch Sport: Mit diesen Sportarten lebt man besonders lange – laut Forschenden

Wer fit ist, sollte eigentlich länger gesund bleiben und später sterben. Gibt es ein Training, mit dem man besonders lange lebt? Eine wissenschaftliche Spurensuche.

Von Wolfgang Stieler
6 Min.
Länger leben durch Sport: Mit diesen Sportarten lebt man besonders lange – laut Forschenden

Laut einer Studie leben Menschen, die Tennis spielen, 9,7 Jahre länger als komplett unsportliche Personen.
(Foto: Elena Khorozova, Depositphotos)

Sie sind über 70 und wollen nicht sterben? Kein Problem, gehen Sie spazieren. Aber schneller als drei Kilometer pro Stunde. Wenn Sie das auch mit über 70 noch dauerhaft leisten können, sinkt Ihre Sterbewahrscheinlichkeit gegenüber Ihren langsameren Altersgenossen um 23 Prozent. Das mag klingen wie die Geschichte von den Menschen, die vor einem Löwen weglaufen und erkennen, dass sie nicht schneller sein müssen als der Löwe – es reicht, schneller zu sein als der Langsamste aus der Gruppe. Aber es ist kein Witz, sondern das Ergebnis einer ernsthaften Studie, die 2011 in der Fachzeitschrift British Medical Journey erschienen ist. Man kann lange darüber rätseln, ob die Autorinnen und Autoren des Papers ein paar Gläser Weihnachtspunsch zu viel hatten (die Studie ist Ende Dezember erschienen) und die kritiklose Anwendung statistischer Analysen auf die Schippe nehmen wollten. Oder ob sie auf die positive Wirkung von Bewegung im Alter verweisen wollten – oder alles auf einmal. Fest steht, dass die Frage „Was und wie muss ich trainieren, um möglichst lange zu leben und dabei möglichst gesund zu bleiben?“ offenbar schwer zu beantworten ist und daher eine Menge ähnlich gelagerter Studien zutage fördert.

Wolfgang Stieler
