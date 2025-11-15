Seen als Kraftwerke: Dieser Ansatz macht Energiegewinnung billiger und leichter

Forscher:innen der Nanjing University of Aeronautics and Astronautics im chinesischen Nanjing ist ein Durchbruch im Bereich der Hydrovoltaik gelungen. Sie haben einen schwimmenden Generator entwickelt, der die Energie von Regentropfen nutzt. Das Besondere daran: Das Gerät nutzt das Gewässer, auf dem es schwimmt, gleichzeitig als tragendes Substrat und als essenzielle elektrische Komponente.

Wasser als Elektrode und Substrat

Herkömmliche „Droplet Electricity Generators“ (DEGs), die Energie aus Tropfen gewinnen, benötigen eine starre Trägerplatte und eine untere Elektrode aus Metall, etwa Kupfer. Dieser Aufbau macht sie relativ schwer, teuer und komplex in der Herstellung.

Der neue Ansatz, den das Team als „natur-integriert“ bezeichnet, ist fundamental anders. Ein sogenannter W-DEG (Water-integrated floating Droplet Electricity Generator) besteht primär nur noch aus einer dünnen, wasserabweisenden dielektrischen Folie, im Versuch ein fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP).

Diese Folie schwimmt direkt auf der Wasseroberfläche eines Sees oder Stausees. Das darunterliegende Wasser erfüllt dabei zwei Funktionen. Erstens dient es dank seiner Inkompressibilität und Oberflächenspannung als stabiles Substrat, das den Aufprall des Regentropfens stützt. Zweitens fungiert das ionenhaltige natürliche Wasser als leitfähige untere Elektrode, ansonsten ein Bauteil, das teuer produziert und verbaut werden muss.

Trifft ein Regentropfen auf die Folie und berührt beim Auseinanderspreizen eine simple obere Elektrode (einen Draht), entsteht durch Kontakt-Elektrifizierung und elektrostatische Induktion ein elektrischer Impuls. Laut der im Magazin National Science Review veröffentlichten Studie erreicht das System dabei Spitzenspannungen von rund 250 Volt pro Tropfen.

80 Prozent leichter und 50 Prozent günstiger

Die Vorteile dieser Methode liegen in den harten Zahlen. Weil auf das starre Substrat und die Metallfolie verzichtet wird, ist der W-DEG laut den Forscher:innen etwa 80 bis 87 Prozent leichter und rund 50 Prozent günstiger in der Herstellung als konventionelle Systeme mit vergleichbarer Leistung.

Diese massive Gewichts- und Kostenersparnis ist der eigentliche Hebel der Innovation. Sie macht den Transport und die Installation von großflächigen Systemen realistischer.

Der offensichtlichste Vorteil ist die „landfreie“ Anwendung. Während Solar- und Windparks oft in Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Flächen stehen, nutzen W-DEGs bereits vorhandene Wasserflächen. Denkbar ist der Einsatz auf Stauseen, anderen großen Seen oder in Küstengewässern.

Prototyp besteht Tests im Labor

Dass die Technologie über ein reines Laborkonzept hinausgeht, demonstrierte das Team mit einem 0,3 Quadratmeter großen Prototyp, der aus zehn Einheiten zusammengesetzt wurde. Dieses vergleichsweise große Panel war in der Lage, 50 LEDs gleichzeitig zu betreiben und Kondensatoren innerhalb von Minuten aufzuladen.

Ein weiteres cleveres Detail sind die Drainagelöcher in der Folie. Diese sind so konzipiert, dass sie die Oberflächenspannung des Wassers nutzen. Regenwasser kann unidirektional nach unten abfließen, das Seewasser dringt jedoch nicht von unten durch die Löcher nach oben.

Das System erwies sich in Tests zudem als robust. Weder unterschiedliche Salzgehalte noch Temperaturen oder das sogenannte Biofouling, der natürliche Bewuchs durch Mikroorganismen an der Unterseite der Folie, beeinträchtigten die elektrische Leistung signifikant.

Die Hürden der realen Welt

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse weisen die Autor:innen der Studie selbst auf die verbleibenden Herausforderungen hin. Die Experimente nutzten standardisierte Tropfen. Echter Regen variiert jedoch stark in Größe, Frequenz und Geschwindigkeit, was die Energieausbeute unregelmäßiger machen könnte.

Die größte technische Hürde dürfte die langfristige Haltbarkeit der dünnen dielektrischen Folien im Außeneinsatz sein. Dynamische Bedingungen wie Wellengang, Stürme oder die dauerhafte UV-Strahlung der Sonne stellen hohe Anforderungen an das Material, die in weiterführenden Studien adressiert werden müssen.

Als primäre Anwendung sehen die Forscher:innen die autarke Stromversorgung von Sensorik, etwa zur Überwachung der Wasserqualität in den Gewässern, oder die Versorgung netzferner Elektronik in regenreichen Gebieten.