Lange Schlangen und fehlerhafte Roboter: Was Kunden vom Tesla Diner halten

Bereits 2018 kündigte Elon Musk ein eigenes Restaurant neben Tesla-Ladestationen an. Knappe sieben Jahre später öffnete das Tesla Diner nun in Hollywood die Türen. Das Restaurant ist in einem retro-futuristischen Stil gebaut. Es gibt eine Dachterrasse und zwei 20 Meter große LED-Bildschirme, auf denen Filme laufen. In Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie im Innenraum ein Tesla Optimus Kund:innen Popcorn anbietet. Außerdem ist das Diner rund um die Uhr geöffnet. Klingt zunächst gut – und doch gibt es Kritik.

Warum das Tesla-Diner nicht wirklich gut durchdacht ist

So wird dem Tesla-Restaurant der eigene Hype zum Verhängnis. Denn wer dort essen will, muss geduldig sein. Miles Klee von The Rolling Stone musste bei seinem Besuch eineinhalb Stunden warten, bis er bestellen konnte. Mark Vaughn von Autoweek berichtet von einer Wartezeit von zwei Stunden, einige User:innen im Internet sprechen sogar von drei Stunden.

Wer mit seinem Tesla an eine Ladesäule fährt, soll auch mit seinem Auto über das Betriebssystem bestellen und sich das Gericht direkt ans Fahrzeug liefern lassen können. Dafür muss man allerdings erst einmal auf den Parkplatz kommen, der laut InsideEVs zwischenzeitlich wegen Überfüllung immer mal wieder gesperrt war.

Darüber hinaus scheint es im Service Probleme zu geben. So fehlen laut The Rolling Stone Updates zur Bestellung. Eigentlich sollen Kund:innen per SMS informiert werden, wenn das Essen fertig ist. Eine Mitteilung kam aber beim Test nicht an. Teilweise erzählen Kund:innen außerdem davon, dass sie das falsche Gericht bekommen haben. Zusätzlich sorgen einige Gerichte auf X für Diskussionen – wie der „Epic Bacon“. Für zwölf US-Dollar bekommt man ganze vier Streifen gebratenen Speck. Das ist für viele überteuert.

Als weitere Attraktion soll ein Tesla Optimus Popcorn servieren. Doch wie der Guardian berichtet, war der Roboter beim Besuch nicht in Betrieb. Schon vorher soll der Optimus per Fernsteuerung bedient worden sein und nicht autonom gehandelt haben.

Einen Burger mit doppeltem Drive-In-Kino bitte

Die beiden riesigen Bildschirme auf dem Parkplatz sorgen ebenfalls für Diskussionen – unter anderem bei den Anwohner:innen. Auf Bildern erkennt man schließlich, dass Tesla ihnen die riesige schwarze Fläche direkt vor die Fenster gebaut hat.

Doch wirklich durchdacht scheinen die Bildschirme nicht zu sein. Bei der Wiedergabe alter Filme stimmt laut Berichten das Format nicht, der Ton fehlt und die Bildqualität soll schlecht sein. Hörbar sind die Inhalte demnach nur von der Dachterrasse des Diners aus oder im Tesla. Aus dem Auto heraus sollen die Bildschirme allerdings schwer zu sehen sein.

Trotzdem hat der Milliardär noch viele Pläne mit dem Restaurant. So hieß es in einem mittlerweile gelöschtem Post auf X, dass Optimus-Roboter Kund:innen das Essen ans Auto bringen sollen. Außerdem möchte der Autobauer weitere Tesla Diners eröffnen, wenn das erste Restaurant ein Erfolg ist. Die langen Schlangen sprechen hier zumindest für das Konzept. Jetzt gilt es, die Mängel abzustellen. Im Prinzip also wie bei jedem Tesla.

